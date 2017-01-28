بن خالفة: قانون المالية 2017 جسر بين الإنفاق الحكومي والاقتصاد الحقيقي

أكد المشاركون في يوم دراسي حول قانون المالية 2017 نظم بالشلف أن قانون المالية 2017 سيساهم في “الانتقال” من اقتصاد الريع و الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد الحقيقي.

واعتبر الوزير الأسبق للمالية عبد الرحمن بن خالفة أن قانون المالية 2017 هو قانون “متزن” صيغ وفق إجراءات تهدف لترقية الاستثمار والتخلي عن الإنفاق الحكومي و التوجه نحو الاقتصاد الحقيقي دون المساس بالخطوط الحمراء للتكافل و التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن القانون تزامن مع صياغة القوانين الهيكلية ذات الطابع الاقتصادي على غرار قانون الجمارك و الاستثمار و كذا قانون المؤسسة، محافظا في نفس الوقت على ميزانية التجهيز والاستثمار.

وأوضح بن خالفة أن الاقتصاد الجزائري بدأ منذ ديسمبر 2014 في تنويع صادراته خارج مجال المحروقات، داعيا إلى تحصيل الجباية الضريبية و الانتقال من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نحو المؤسسات الكبرى التي تساهم في تحقيق النمو.

وعن الضرائب التي أقرها قانون المالية 2017 والتي أثير بشأنها الجدل، أكد الوزير الاسبق للمالية أنه عدا ضريبة النجاعة الطاقوية التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة فان ضريبة القيمة المضافة “تستثني القطاعات الاجتماعية المدعمة” و بأن “القدرة الشرائية للمواطن تبقى مضمونة”.

من جهته اعتبر الدكتور بشير مصيطفى أن قانون المالية 2017 هو قراءة استشرافية للثلاث السنوات المقبلة وأن الهدف بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو بلوغ مرحلة الإقلاع بنسبة نمو تبلغ 7% في حدود 2021 ثم 10% خلال مرحلة الصعود سنة 2030.

ودعا كاتب الدولة للإحصاء والاستشراف السابق إلى استحداث وزارة منتدبة لتحصيل الجباية غير البترولية سيما في ظل تحصيل 30% فقط في حين تبقى 70% دون تحصيل.

وأضاف أن ضبط قيمة التحويلات الاجتماعية هي “الضمان الوحيد” لاستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مطالبا بإعادة النظر في مصادر الطلب الداخلي و إسقاطها على التحويلات الاجتماعية.

من جهته أشار الأستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي (الشلف) أحمد بلجيلالي إلى أن قانون المالية 2017 حاول توزيع الضغط الضريبي باستقطاب السوق الموازية دون المساس بحوافز الاستثمار والادخار.

للإشارة فقد نظم هذا اليوم الدراسي لفائدة طلبة الجامعة كما حضره مشاركون من ولايات مجاورة ومتعاملين اقتصاديين بالولاية.

ق.و