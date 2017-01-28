بلعايب بوارى الثرى بمقبرة الشراقة

وداعا ووري الثرى، امس، بمقبرة الشراقة في الجزائر العاصمة، جثمان الفقيد وزير التجارة بختي بلعايب، حيث وصل مساء الجمعة الى الجزائر قادما من فرنسا حيث كان يتلقى المتابعة الصحية في مؤسسة استشفائية بباريس اثر مرض عضال أصابه الايام الماضية، وقد حضر مراسم الدفن الطاقم الوزاري وعدد من كبار مسؤولي الدولة، وحشد من المواطنين.

وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس يتابع علاجا طبيا منذ الـ18 جانفي الجاري في حين عين وزير السكن عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.

وبختي بلعايب الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد (تيسميلت) متزوج واب لثلاثة أبناء متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977).

وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر 1982-جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989-اوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (اوت 1990-اكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-افريل 1994).

كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (افريل 1994 -سبتمبر 1996). وتولى بلعايب ولأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999.

الرئيس بوتفليقة: “الجزائر فقدت ابنا بارا”

أثنى رئيس الجمهورية عبد العزبز بوتفليقة على خصال الوزير الراحل بختي بلعايب واصفا إياه بالرجل المتفان في خدمة الوطن، وذلك من خلال برقية بعث بها إلى اسرة الفقيد ينعى ويعزي فيها فقيد الجزائر.

و قال رئيس الجمهورية “بلغني بمزيد من الحزن و الأسى نبأ انتقال المغفور له بإذنه تعالى بختي بلعايب إلى رحمة الله و عفوه وإنه لمن المؤلم أن يختطفه الموت من أسرته التي كان لها الزوج الحاني و الأب الرؤوف يشق لها الطريق إلى الحياة الكريمة الهادئة ويعلي من مقامها في المجتمع و يحميها من تقلبات الأيام و غوائل الزمان و يحيطها و تحيطه بالمودة الصافية و العناية التامة وينسقون معنى الآمال لمستقبل رجوه أن يكون زاهرا لكل فرد من أفرادها يعيش فيه عزيزا مكرما”.

وأضاف بوتفليقة “ولم يطف ببالهم قط أن القدر سيفجعهم فيه و يأخذه من بين أيديهم في وقت هم فيه أشد ما يكونون محبة له وأقوى تمسكا به ولكنها إرادة الله الذي قضى أن يبتلي بعباده ليعلم الصابرين منهم على البلوى و المؤمنين بقضائه فيجزيهم الجزاء الأوفى بما صبروا و آمنوا “إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب”.

واستطرد يقول “وأكثر ما يقوي الأسرة في صبرها ويخفف من ألمها ويعزيها في الفقيد أنه أسلم روحه لخالقه و هو في عز جهاده في سبيل وطنه الذي أفنى حياته في خدمة رقيه و تقدمه بتفان و إخلاص و لا أدل على ذلك من أنه قضى و هو في مواقع عمله يؤدي واجبه بكفاءة و اقتدار”.

و ختم رئيس الجمهورية برقية التعزية “و إذ أعرب لكم جميعا و لذويه و أقاربه عن تعازي الحارة و مواساتي الصادقة أسأل المولى بلسان راطب بذكره و بنفس خاضعة لمشيئته أن يمطر الفقيد بشآبيب من خزائن رحمته و يسربله بثوب قشيب من مغفرته و رضوانه و أن ينزله مكانا يرضاه في جنات النعيم مع الأبرار عباده و الصديقين “و حسن أولئك رفيقا”. “و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون”.

و بهذا المصاب الجلل، عبر بعض الوزراء عن عميق حزنهم لفقدان الوزير بلعايب، مذكرين بخصاله الحميدة و مثابرته في خدمة قطاعه و الجزائر عموما.

سلطاني: رجل وفاء ومسؤولية وعفة

كما نعى الزعيم السابق لحركة مجتمع السلم، وزير التجارة بختي بلعايب، في منشور مؤثر عبر صفتحه الرسمية.

وقال سلطاني في منشوره إنه “فقدت في معالي الوزير المرحوم بختي بلعايب ثلاث قيم قلما تجتمع في رجل تقلد مسؤولية الوزارة في ظرف حساس”، موضحا بالقول: “الوفاء للأصدقاء القدامى والتواصل معهم الاخلاص للمسؤولية والتجرد لخدمة الوطن، وعفة اللسان والابتعاد عن الأضواء.

وأضاف سلطاني بالقول: “فارق بلعايب الحياة أمس وترك في نفسي فراغا عاطفيا يشبه إحساس من فقد توامه، فقد ربطت بيننا علاقة تجاوزت المهنية التي جمعت بيننا منذ 1996 إلى أخوة لا كلفة معها، ولكن قدر الله قاهر ، إن لله وإن إليه راجعون، سار إلى رحمة ربه ، ولا أملك سوى أن أسأل له الله تبارك وتعالى أن يتغمدة بواسع رحمته وان يسكنه فاسح جناته وان يلهم أهله ومن احبه الصبر والاحتساب”

نسرين محفوف