بدوي يترأس اليوم أول اجتماع تحضيرا للانتخابات التشريعية



كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا سيتم عقده اليوم الأحد في قسنطينة ويحضره عشرة ولاة من أجل وضع الترتيبات الأخيرة للتحضير للعملية الانتخابية التي يتوقع إجراؤها بداية شهر ماي.

وسيترأس الاجتماع وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وسيحضره بالإضافة إلى الولاة، المفتشون العامون للولايات، ومدراء التنظيم والشؤون العامة ، ومدراء الاتصالات اللاسلكية ، إلى جانب رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات.

وذكر المصدر أن الولايات المعنية بالاجتماع هي الطارف وعنابة ، قالمة ، سوق اهراس ، خنشلة، سكيكدة ، أم البواقي ، ميلة ، تبسة ، إضافة إلى الولاية المستضيفة قسنطينة.

ق.و