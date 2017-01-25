ولد علي لن يكون مرشح الأفلان في تيزي وزو خلال التشريعيات

أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن وزير الشباب والرياضة الحالي الهادي ولد على لا يحظى بالاجماع داخل جزب جبهة التحرير الوطني في حالة نيته للترشح على رأس قائمة الحزب العتيد في ولاية تيزي وزو.

وحسب ما كشفته مصادر اعلامية، فان وزير الشباب والرياضة، لا يملك قاعدة في تيزي وزو اضافة الى ان قيادة الافلان لا تريد أن يكون ولد على رأس قائمة الحزب في ولاية القبائل الكبرى، لوجود محمد لفقي رئيس منظمة ابناء الشهداء بالنيابة في احسن رواق لقيادة الحزب العتيد في تيزي وزو لثقله السياسي وللجماهرية التي يتمتع بها في ولاية تيزي وزو، بما انه يشرف على منظمة مهمة متمثلة في منظمة أبناء الشهداء، كما أضافت المصادر ان عضو المكتب السياسي يامينة فتالي ستكون الثانية في قائمة تيزي وزو بعد محمد لفقير.

نسرين.م