ولد عباس يناور مع نورية حفصي ضد أويحيى

أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أول أمس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في الرابع أو الحادي عشر من شهر ماي المقبل، وبهذا التصريح فإن عقارب العد التنازلي لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام بدأت في الدوران، ومعها بدأت مختلف التشكيلات الحزبية في التحرك يُمنة ويسرى، من أجل تعيين الأعضاء المشاركين ضمن القوائم الانتخابية لدى كل حزب، الموالية منها والمعارضة.

إن الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية في الجزائر، لا تتوقف بين أحزاب المعارضة والموالاة فحسب، بل يتعداه ذلك ليصل إلى حد التحرش بين الأحزاب الموالية فيما بينها، وهي التي تعلن صباح مساء مباركتها ومساندتها لمشاريع رئيس الجمهورية، ولعل أبرز هذه الاستفزازات استقبال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، نورية حفصي، العضو البارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمناوئة الشديدة لسياسات أحمد أويحي داخل الحزب.

على الرغم من أن ولد عباس صرح عقب استقباله لرئيسة المنظمة الوطنية للنساء الجزائريات، بأن هذا اللقاء لا علاقة له بالتشريعيات المقبلة، وأن حزبه لا يسعى إلى ترشيحها ضمن قوائمه الانتخابية، إلا أن هذه الخطوة تعتبر استفزازا صريحا من ولد عباس لأويحي، خاصة أن الأخير دخل في صراع مع حفصي في وقت سابق، وهو ما أدى بانسحابه من على رأس الحزب قبل أن يعود إلى كرسي السيادة.

وقد طرحت الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس العديد من التساؤلات في الساحة السياسية الجزائرية، في كون الخطوة السابقة، هل هي صراع بين حزبين موالين أم بين رجلين كانا قبل ذلك متعادين؟

فأويحي الذي سبق له ترأس الحكومة الجزائرية، وقف في العديد من المرات في وجه ولد عباس الذي كان وزيرا للصحة، وحرمه من إجراء بعض التدابير الخاصة في قطاعه، الأمر الذي جعل الكثير من المحللين السياسيين يرون في استقبال ولد عباس لحفصي، تصفية حسابات بين شخصين لا بين حزبين.

القراءات مهما اختلفت بين المحللين، إلا أن الإجماع قد يكون رفض مثل هذه الخطوات خاصة أن الحزبين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، هما عصب السلطة في الجزائر وأكبر الداعمين لرئيس الجمهورية ومشاريعه التنموية في الجزائر، ولا يليق بهما الدخول في مثل هذه الصراعات ولو كانت فردية.

عادل.ف