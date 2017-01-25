عبد الكريم شلغوم يحذر من كوارث يسببها سوء التخطيط العمراني

كشف رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، في قراءة لأسباب الفيضانات والسيول التي اجتاحت مختلف ولايات الوطن، إلى سوء التخطيط العمراني وغياب الرقابة من طرف المسؤولين وحدر من وقوع كوارث غير متوقعة قد تودي بحياة أعداد كبيرة من المواطنين.

ودلك بعدما أحدثت الأمطار المتساقطة خلال الأيام الأخيرة ،حالة طوارئ و أوقعت ضحايا في مناطق كثيرة ،كان أخرها إعلان حالة الطوارئ في العفرون بولاية البليدة غرب العاصمة ، إضافة الى تسجيل حصيلة ثقيلة من الانهيارات في مناطق سكنية،ووتضرر مؤسسات في مناطق أخرى، وشل حركة تنقل الأشخاص و المركبات وتعطيل مصالح المواطنين في العديد من الولايات بفعل الثلوج التي عرفتها مناطق أخرى.

ونفى عبد الكريم شلغوم أن يكون الخطر المناخي سببا في الكوارث الحاصلة على اعتبار أن كميات الأمطار المتهاطلة نسبية ومعقولة جدا،و أضاف المتحدث أن فشل سياسة التخطيط العمراني والمتابعة و الرقابة من طرف المصالح الولائية والوزارية سبب رئيس في مايحدث .

وكان رئيس نادي المخاطر الكبرى، البروفيسور عبد الكريم شلغوم، قد حذر من أن قرابة مليوني مسكن في الجزائر مهددة بالانهيار بسبب المشاريع السكنية المبنية على حواف الوديان.

وقال إن غالبية المشاريع التي تم إنجازها منذ 1999 لم تخضع لدراسة وافية، خاصة على مستوى وضعية الأرضية نظراً لاستعجالية الإنجاز التي تطلبها وزارة السكن بهدف حل مشكلة الإسكان في البلاد

وحذر المختص من أن نحو 80 في المئة من المساكن التي سلمت لأصحابها معرضة للانهيار يوماً ، مشيراً إلى أن مكاتب دراسات خاصة وخبراء في الكوارث الكبرى قدموا تقارير إلى الوزارة للتدخل ومنع البناء في المناطق المهددة بالانهيار، غير أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار لهذه التقارير التحذيرية .

وكشفت التقلبات الجوية التي تجتاح ولايات الوطن هشاشة السياسة الوقائية التي تنتهجها الجزائر ضد الكوارث الطبيعية، وقال شلغوم أن الاستشارات و التوصيات التي قدمها الخبراء بهدف مواجهة مثل هذه المخاطر، لاتجد اهتماما من طرف المسؤولين .

وعانت العديد من المدن و القرى من انزلاقات سكنات مشيدة على سفوح الجبال ،حيث يحضر البناء،بفعل الطبيعة الهشة للأرضيات التي لا تصلح للبناء غير أن المسؤولين عن منح رخس البناء تجاهلوا المخاطر التي يمكن أن تودي بحياة عائلات بأكملها .

كما لم تسلم المؤسسات العمومية من تقلبات الجوية، فحتى الهياكل الصحية غمرتها المياه على غرار مستشفى عبد القادر دالي بمعسكر .

وككل مرة يتكرر الوضع مع قدوم موسم الشتاء بتسجيل حصيلة مادية ثقيلة وبشرية في الكثير من الولايات، حيث يعود الحديث عن جدوى قرارات الحكومة بإطلاق مخطط إنذاري في العديد من الويلات لتسيير النقاط السوداء.

الرابطة تحذر من مخاطر الوديان النائمة على أرواح السكان

من جهته حذر هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة من الخطر المحدق خلال هذه الأيام التي تشهد تساقطا متواصلا للأمطار،خاصة على السكان الذين شيدوا مساكنهم على حافة الوديان أوالذين قاموا بردم الوديان وأنجزوا مساكن فوق الأودية النائمة، وعلى السلطات المركزية والمحلية أن تتخذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة قبل فوات الأوان

وقال هواري قدور إن قنبلة موقوتة بسبب وديان نائمة يمكن أن تشرد أزيد من مليون جزائري في أيّ وقت وفي عدة ولايات، إذا لم تتحرك الحكومة، مؤكدا أنه بحسب المختصين في الكوارث الطبيعية فإن الوديان النائمة تهدد بتشريد أزيد من نصف مليون جزائري وبغرق أكثر من 100 ألف بناية أنجزت بالقرب منها

ويأتي تخوف ممثل رابطة حقوق الإنسان بعد إصدار الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية جوية خاصة مفادها أن الأمطار ستتواصل في ولايات وسط وشرق البلاد خلال الساعات المقبلة .

الحماية المدنية تسجل 30 تدخلا في يوم واحد

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائرقد سجلت مايقارب 30 تدخلا طيلة نهار أول أمس ،ارتبطت جلها بفيضانات على مستوى بلديات الحراش و الحميز و الرغاية حسما علم لدى خلية الإعلام .

و ظلت وحدات الحماية المدنية في حال تأهب منذ تسجيل ارتفاع في منسوب وادي الحراش و الحميز و كذا واد الرغاية حيث تعرضت بالحراش الطرقات المحاذية للوادي إلى تدفق أثار اضطراب في حركة السيارات و المارة إلا أنه لم يكن ارتفاعا خطيرا حسبما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر .

و أردف المسؤول أن سرعة المياه في واد الحراش كانت قوية إلا أن الارتفاع لم يتجاوز الخمس سنتيمرات ،بمنطقة الأقبية الثلاثة بالحراش .

مجاري المياه التي بينما شكل هذا التسارع في حركة المياه تهديدا على المجاري المائية التي كادت أن تنسد لولا تدخل مصالح أسروت .

و عاشت الأحياء الفوضوية في منطقتي الرغاية والحميز خصوصا أوقاتا عصيبة ،بفعل تراكم الأوحال والمياه في المناطق السكنية ،وكادت أن تخلف كوارث لولا تدخل مصالح الحماية المدنية التي أجلت السكان وسارعت الى فك الانسداد.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت تدخلات بعد التقلبات الجوية في 22 ولاية يوم أول أمس، حيث تم إنقاذ 20 عائلة باستعمال الزوارق المطاطية بولاية تيبازة، و كذا إنقاذ 44 عائلة متضررة حوصروا بمياه الأمطار بولاية شلف، وكذا إنقاذ 8 عائلات للبدو الرحل و 500 رأس غنم بولاية مستغانم، وإنقاذ 30 شخص من البدو الرحل و 1200 رأس غنم بولاية معسكر، وإنقاذ 20 شخص داخل مقر سكناتهم بولاية غليزان، إضافة إلى إنقاذ 33 شخص على متن سيارتهم بولاية سيدي بلعباس

رفيقة معريش