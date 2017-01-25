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بن فليس يعرض حال البلاد والمعارضة على سفير بريطانيا

خلال لقاء جمعه به أمس بطلب منه:
بن فليس يعرض حال البلاد والمعارضة على سفير بريطانيا

eldjazair 25 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 24 زيارة

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استقبل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بمقر حزبه سفير مملكة بريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائراندريو نوبل مرفقا بوفد من قسم التعاون مع إفريقيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية و الكومنولث في زيارة لبلادنا.
وتطرقا الطرفان أثناء اللقاء إلى وضع علاقات التعاون بين الجزائر وبريطانية العظمى و آفاق تطويرها في هذا السياق عبّر السيد علي بن فليس عن رغبة حزب طلائع الحريات في تطوير علاقات ثنائية ذات منفعة مشتركة في جميع المجالات الحاملة لطاقات مهيئة للتطوير منوها بالتقدم الملحوظ في عملية هيكلة الحزب و توسيع قاعدته النضالية منذ اعتماده وهذا في وقت جد وجيز.
وقدم بن فليس عرضا تقيميا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر في سياق الانتخابات التشريعية القادمة وفي هذا الإطار ذكّر السيد الرئيس بالأسباب التي دفعت بحزب طلائع الحريات إلى تقرير عدم المشاركة فيها بطريقة ديمقراطية.
وعرض على السفير البريطاني الخطوط العريضة لمقترحه الرامي إلى إخراج البلد من الأزمة المبني على مسعى مسؤول و هادئ و توافقي و تدريجي يهدف إلى إنقاذ البلاد من حالة الانسداد الراهنة والدفع بها في مسار الانتقال الديمقراطي.
كما قدم عرضا مفصلا عن نشاط تكتل المعارضة ممثلة في هيئة التشاور والمتابعة وما تمخض عن اجتماعها الأخير الذي عقد بمقر حركة مجتمع السلم الإثنين الماضي التي و على الرغم من إعلان أغلبية أعضائها مقاطعة هذا الإجتماع إلا أنه أكد له أن المعارضة لا زالت متمسكة بالإنجاز التاريخي الذي حققته بلملمة صفوفها وبأرضية مزفران حول الانتقال الديمقراطي.
زينب بن عزوز

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