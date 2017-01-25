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الجزائر تنزل إلى المركز 108 عالميا حسب منظمة الشفافية العالمية

رغم ادعاءات الحكومة بمحاربة الفساد:
الجزائر تنزل إلى المركز 108 عالميا حسب منظمة الشفافية العالمية

eldjazair 25 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

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أفرجت المنظمة العالمية للشفافية، صبيحة أمس، عن تقريرها السنوي حول الفساد في العالم لسنة 2016، وقد أدرجت هذه المنظمة غير الحكومية، الجزائر في المركز 108 عالميا من أصل 176 دولة شملها التقرير، أين احتلت الدنمارك المركز الأول من بين كل هذه الدولـ فيما احتل الصومال المركز الأخير.
الجزائر وبتصنيفها الجديد تكون قد واصلت دركاتها في سلم الفساد في العالم، حيث تراجعت باثني عشرة مركز مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم إدراجها في المركز 88 من أصل 168 دولة.
وبحسب هذه المنظمة فان الفساد في الجزائر قابل للارتفاع خلال السنوات المقبلة، معلقة على ذلك أن هذه الظاهرة تسير بشكل ممنهج من قبل أصحاب النفوذ في البلاد، والذين يستغلون نفوذهم السياسي من أجل تمرير مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للبلاد، وهو ما قد يؤدي إلى استياء شعبي عارم ينبثق منه سياسيين شعبويين قد يزيدون الوضع سوء، نظرا لعدم المساواة الاجتماعية بين المواطنين.
من جهة أخرى عرفت دول الشرط الأوسط تراجعا هي الأخرى في سلم الترتيب العالمي حسب المنظمة، فقطر التي احتلت لسنوات مراكز متقدمة، تراجعت بسبب التقارير التي تتحدث عن استغلال العمالة الأجنبية، خاصة فيما يعرف بمشاريع مونديال 2022.
الدول الأوربية حسب منظمة الشفافية العالمية، حافظت على تقدمها العالمي رغم وجود بعض الخروقات، إلا أن حرية الصحافة والشفافبة التي تمتاز بها حكومات هذه الدول بالإضافة إلى وضمان الحريات المدنية والنظم القضائية المستقلة .
عادل.ف

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