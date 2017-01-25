التكتل النقابي يطالب الغازي بتسليمه مسودة قانون العمل الجديد

طالبت النقابات المستقلة لكافة القطاعات المنتمية تحت لواء التكتل النقابي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بتسليمهم نسخة بمسودة مشروع قانون العمل الجديد لإثرائه وتقديم مقترحاتهم، مؤكدين إصرارهم على مواصلة النضال إلى حين تسجيل استجابة من الحكومة على مطالبهم.

أوضحت نقابات التكتل النقابي أمس خلال الندوة الصحفية المنظمة عشية الاحتجاجات الجهوية المزمع تنظيمها بتاريخ الـ28 جانفي في كل من ورقلة، باتنة ،البليدة ووهران، أن مطلبهم بتسليمهم نسخة من المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد يأتي بعد التمييز وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة العمل، بجعل النقابات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل، تحوز على نسخة من قانون العمل ويحرمون هم من ذلك،على الرغم من إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بإشراكهم في إعداد قانون العمل، مشددين على ضرورة تسليمهم مسودة المشروع قصد إثرائها وبناء نظرة شاملة حوله، وأن لا يكون قرار الحكومة القاضي بفتح أبواب الحوار مع النقابات مجرد ردود أفعال حالية ، مطالبين بأن يتبع هذا الأخير بخطوات عملية، وان يستمر بفتح الحريات وفتح المجال للتعبير بالطرق السلمية على الانشغالات والمطالب وأن لا يعاد سيناريو التضييق و القمع الذي عرفه تجمعهم الوطني لدى عرض مشروع قانون التقاعد.

هذا وأكد التكتل انه ما يزال متمسكا بموقفه في مواصلة النضال من أجل استرجاع المكتسبات، وانه انتقل حاليا إلى التحضير لعارضة تحمل توقيعات الرافضين لقانون العمل مشيرا إلى انه يطمح لجمع أكثر من مليون توقيع، مشددا على الحكومة ضرورة الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة منذ ما يقارب 8 أشهر، سيما ما تعلق بقانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، على الرغم من صدوره في الجريدة الرسمية، مجددين مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لتجميد العمل بمواد قانون التقاعد الجديد نهائيا باعتباره منتخب باسم الشعب وهو السلطة العليا الذي يخول له الدستور إلغاءه خاصة أنه عرف رفضا من قبل الطبقة العاملة وحتى المتقاعدين، بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح قنوات التواصل والحوار مع النقابات المستقلة لمنح اقتراحاتهم التي من شأنها أن تساهم في مراجعة بعض الأمور على مستوى القانون، كما طالبت جل النقابات المستقلة، الحكومة بضرورة رفع التضييق على العمل النقابي خاصة أنه يشهد في الآونة الأخيرة ممارسات تعسفية متنوعة.

هذا وساءل التكتل النقابي، الحكومة من أجل إيجاد ميكانيزمات لازمة تحفظ العيش الكريم لكافة المواطنين وتحمي القدرة الشرائية لهم، جراء ارتفاع أسعار كافة المواد الاستهلاكية وانخفاض قيمة الدينار وتدني الأجور، مقدما تدابير من شأنها معالجة المشكل من بينها، العمل على خفض الأسعار وتنظيم السوق، ومحاربة المضاربة والاحتكار.

هذا وأشار التكتل إلى أن العودة للإضرابات واردة الاحتمال، وأن الاجتماع المزمع عقده في الـ 4 من فيفري القادم سيحدد ذلك و سيدرس كافة احتمالات التحرك الواردة ، كاشفا في الوقت ذاته عن قرار الذهاب إلى تنظيم تجمع وطني مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني رفضهم الحوار الجاد المسؤول بشرط أن يحقق أمورا ملموسة.

وفاء مرشدي