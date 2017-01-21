ولد عباس: ترشح أصحاب “الشكارة” في قوائم الأفلان وفق شروط

تعهد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بالشفافية وعدم المحسوبية في اختيار مترشحي الحزب العتيد خلال استحقاق التشريعيات المرتقب خلال شهر ماي المقبل، فيما أكد أن أصحاب الأموال غير ممنوعين في الترشح في قوائم الآفلان شرط التأكد من مصادر هذه الأموال، إضافة إلى عدم منح المال نظير الترشح، وقال أي مناضل أفلاني لديه الأموال كسبها من عرق جبينه يحق له الترشح والمشاركة في الانتخابات شرط نيل رضا القاعدة واستيفائه شروط الترشح.

وخلال تنصيبه للجنة الولائية لتحضير الانتخابات التشريعية لولاية تيبازة اليوم بمدينة القليعة، شدد ولد عباس على ضرورة منح الفرصة لجميع مناضلي الافلان البالغ عددهم 550 الف مناضل على المستوى الوطني، واعدا في نفس الوقت بالضرب بيد من حديد في حالة رفض أو الضغط على أي مناضل من اجل عدم الترشح. وقال في هذا الصدد” أي مسؤول أو محافظ لا يحترم التعليمة يتعرض للتوقيف مباشرة”.

وفي السياق ذاته أوضح الامين العام لأكبر قوة سياسية في البلاد، أن لديه تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقضي بمنح الفرصة للشباب والجيل الصاعد خلال الاستحقاقات القادمة، مضيفا في الوقت ذاته، بضرورة نزول مناضلي الافلان الى الشارع وتحسيس الشباب بتسجيل انفسهم في البلديات والمشاركة في الانتخابات حتى تكتسب التشريعيات القادمة المصداقية.

وفي الأخير أفاد وزير الصحة الأسبق، أن الجزائر في عهد الرئيس الحالي بوتفليقة تعيش في رخاء ، والدليل توزيع أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية منذ 1999 وهو رقم عالمي أي ما يعادل 15 مليون جزائري استفاد من السكن في عهد بوتفليقة.

نسرين محفوف