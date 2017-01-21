فدرالية مربي الدواجن تطالب الحكومة بتعويضها عن الخسائر

انتقد، أمس، ممثل فدرالية مربي الدواجن مراد ضيف عن تعامل الوصاية ومديرياتها مع مربي الدواجن بعد انهيار الأسعار اللحوم البيضاء مسببة خسائر لدى المربين.

وقال المتحدث ان الجهات لم تحرك ساكنا حيال الوضع الذي يزداد سوءا، رغم أن هذا لا يخدم لا المربي ولا القطاع، ليبقى تاجر التجزئة هو المستفيد الوحيد طالما أنه يرفع الأسعار بحرية، في ظل غياب الرقابة من وزارة التجارة، وإقبال المواطن على الشراء والاستهلاك في كل الظروف.

وحسب ذات المتحدث ، فأن الكثير من المربين مضطرين لتغيير النشاط والهجرة نحو امتهان مهنة أخرى مؤكدا ان سعر اللحوم البيضاء خلال الأسبوعين الفارطين يُنبأ بإفلاس وشيك للمربين، بما أن الاستمرار في بيعه بـ 140 دج للكلغ الواحد من لحوم الدواجن سيكلفهم خسائر مادية كبيرة، لاسيما وأن سعره لا يجب أن ينزل عن سقف 220 دج لدى المربين كحد أدنى للسعر، مشيرا ضيف، أن الفارق سيكون عبارة عن خسارة يدفعها المربي من جيبه،مؤكدا في ذات السياق أن الوضع الحالي يُعجل من إفلاسهم في حال لم تتدخل الوصاية لإنقاذهم بشراء فائض الإنتاج وتجميده للفترة القادمة التي تتزامن مع حلول رمضان.

وفي رده بشأن ارتفاع الأسعار للحوم البيضاء، تبرأ النقابي، من هذا الإرتفاع، حيث أكد ن تجار التجزئة هم من يتحملون مسؤولية ذلك أمام الله والشعب الجزائري، متسائلا عن كيفية رفع المربين للأسعار وهم يتكبدون خسائر كبيرة دفعت بالكثير منهم إلأى ترك النشاط، داعيا في هاذ السياق، وزارة التجارة، بمراقبة هؤلاء التجار، وفرض عقوبات رادعة عليهم، خاصة وأن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، مطالبا كل التجار إلى التحلي بنوع من المسؤولية وتجنب الأنانية والانتهازية في نشاطهم التجاري موازاة مع ضرورة تطبيق السلطات المختصة رقابة دورية على محلاتهم.

وطالب ضيف بالمناسبة، الوصاية بالتعاون مع منتسبي شعبة تربية الدواجن، من خلال إنشاء تجمعات فلاحية في مناطق الهضاب والصحراوية وتقديم تسهيلات وعقارات للمستثمرين في شعبة تربية الدواجن، حتى تتمكن الجزائر من تصدير المنتوج لإفريقيا والعرب، مشددا على ضرورة مساعدتهم من أجل تحقيق توازن في السوق وتجنيبهم خسائر كبيرة.

عمر حمادي