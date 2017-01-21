غويني يدعو إلى التكاثف من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت، بالبليدة جميع التشكيلات السياسية ومختلف فئات المجتمع إلى التكاتف من أجل “الحفاظ على وحدة واستقرار” البلاد، مؤكدا أن الوقت “غير مناسب” حاليا لتنظيم المظاهرات في ظل الأخطار الكثيرة المحدقة بأمن واستقرار البلاد.

وأوضح غوني في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على أشغال ندوة تأطيرية لفائدة مناضلي المكتب الولائي للحزب تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة- أن “الظروف الأمنية غير مناسبة لتنظيم مظاهرات للمطالبة بالحقوق أو اعتراض على إجراءات أو قرارات معينة حتى و لو كان هذا الحق مشروعا و يضمنه القانون” داعيا إلى “جعل أمن و استقرار البلاد فوق كل اعتبار”.

وأضاف ذات المسؤول أن حركة الإصلاح الوطني تقف في الصفوف الأولى للدفاع عن مؤسسات الدولة الجزائرية و شعبها و مشروعها الحضاري داعيا إلى استكمال المصالحة الوطنية التي تعتبر “علاجا” لمختلف المتاعب التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء.

كما حيا بالمناسبة الشعب الجزائري الذي “لم و لن ينساق وراء الدعوات التي أطلقتها جهات مجهولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد” مشيرا إلى أن المأساة الوطنية التي عاشتها الجزائر خلال سنوات مضت كانت بمثابة “التجربة المريرة التي يحرص جميع الجزائريين على عدم تكرارها”.

وأكد رئيس هذه التشكيلة السياسية أن “درجة الوعي الكبير” لدى جميع فئات المجتمع “فوتت الفرصة على جميع المتربصين بأمن و استقرار الجزائر” التي تعد أمانة الشهداء.

من جهة أخرى أوضح غويني أن حركة الإصلاح الوطني قامت منذ مباشرتها لسلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف التشكيلات السياسية بلقاء 12 حزبا، مشيرا إلى أن مضمون هذه الاجتماعات “ليس له علاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة “و إنما يهدف إلى الذهاب إلى”حوار يفضي إلى توافق سياسي مع قاعدة اجتماعية عريضة”.

نسرين محفوف