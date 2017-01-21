“سانوفي” تؤكد التزامها كشريك على المدى الطويل بخدمة الصحة العمومية في الجزائر



أعرب هيثم شرايطي الرئيس المدير العام لشركة “سانوفي” الجزائر التزام المؤسسة كشريك على المدى الطويل بخدمة الصحة العمومية في الجزائر، وتطوير الاحتياجات الصحية الأدوات الصناعية بشكل مستمر قصد تحقيق استجابة مثلى للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرضى الجزائريين، مضيفا أن القطب الصناعي لمدينة سيدي عبد الله يسمح بتجميع كامل لنشاطات المجمع المتعلقة بالإنتاج والتوزيع في موقع واحد، وبتصنيع نسبة 80 بالمائة من أدوية الشركة.

وأشار خلال تنظيمه أمس زيارة موجهة للصحافيين للقطب الصناعي بمدينة سيدي عبد الله، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمائة، أن التزامهم في الجزائر يتجلى من خلال شراكتهم مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل وضع اليد في اليد لمكافحة داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر تطوير مشروع “طريق الوقاية” والعيادة المتنقلة من خلال الإجراءات الوقائية، التوعوية والتربوية، الكشف عن ارتفاع ضغط الدم والأمراض ذات الصلة، بالخصوص داء السكري وفرط شحميات الدم وعوامل الخطر المشتركة وكذا توفير حلولا صحية تساعد على التحكم في هذه الأمراض.

للاشارة، يعد هذا القطب أكبر موقع صناعي لشركة سانوفي في إفريقيا والشرق الأوسط، ومن خلال مشروع “طريق الوقاية” تؤكد سانوفي على إلتزامها في الجزائر عن طريق التشجيع على الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفاء مرشدي