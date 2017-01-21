الحلويات والتمور الجزائرية تعرف استحسانا كبيرا

عرفت الحلويات والتمور الجزائرية استحسانا كبيرا خلال يوم التذوق الذي خصص للوفد الجزائري المشارك بالطبعة الـ 37 للصالون الدولي للسياحة والأسفار 2017 بمدريد. وكان الجناح الجزائري ممتلئا عن آخره خلال حيث تمكن عدة زوار جاؤوا من مختلف بلدان المعمورة من أجل تذوق الحلويات وتمور “دقلة نور” المشهورة إلى جانب تناولهم لشاي أخضر وعصير من علامات وطنية.

وتمكن الزوار الأجانب من خلال يوم التذوق هذا من الاطلاع على مختلف أنواع الحلويات التي وصفوها ب”اللذيذة جدا”.

وأعرب الفرنسي بيار و الاسبانية ماريا خوسي و أيكي الفيتنامية إلى جانب زوار آخرين من جنسيات مختلفة عن “مفاجئتهم السارة باكتشاف هذه الثروة التراثية”.

وأكد بيار في هذا الصدد أن هذا الجو “يولد حقا لدي الرغبة في زيارة هذا البلد الكبير” أما الاسبانية ماريا خوسي التي سبق لها وأن زارت عدة بلدان عربية فلقد أعربت عن “استحسانها لهذا التراث و خاصة للسخاء الجزائري المميز”.

كما كان يوم التذوق الخاص بالجزائر والذي عرف كذلك حضور لدبلوماسيين من مختلف البلدان المعتمدة باسبانيا و كذا الوزير النيجيري للسياحة فرصة للزوار الأجانب بتذوق “دقلة نور” المشهورة حيث وصفوها ب “اللذيذة والمتميزة”.

كما تذوقها البعض منهم لأول مرة على غرار شابة بلغارية ممثلة لوكالة سفر من صوفيا وصفتها ب “فاكهة الجنة”.

وحسب مسؤول مؤسسة اسبانية للسياحة يمكن أن تشكل “دقلة نور” لوحدها مؤهلا لترقية السياحة والاقتصاد مؤكدا أنها “تراث ذات قيمة فريدة من نوعها على مستوى العالم”.

كما زين حضور المغنية الشابة الجزائرية حسنة هني حصة التذوق حيث تمكنت هذه الفنانة المقيمة بمدريد وهي ابنة اسماعيل هني احد أعمدة الموسيقى الأندلسية أن تحلق بالحضور إلى قلب التراث الموسيقي الجزائري بعد أن أدت بصوتها الساحر بعض أشهر الأغاني الشعبية الوطنية على غرار “عبد القادر يا بوعلام” و “اولاد بلادي”.

وأبهرت هذه المغنية العاصمية التي ولدت وترعرعت وسط عائلة فنية الحضور بتحكمها الصوتي و الموسيقي العالي كما أكدت هذه الفنانة التي كانت منخرطة في اكبر الجمعيات الموسيقية الجزائرية مثل “السندسية” و “الانشراح” أن مشاركتها بهذا الصالون شرف كبير لها ويمكنها أن تبرز للعالم “أصالة التراث الوطني بجميع أشكاله وعلى اختلاف ألوانه”.

تمكن التراث الجزائري الحاضر بصالون مدريد أن يبهر عدة أشخاص من خلال التنوع والجودة التي يتمتع بها وكلها مؤهلات يمكن أن تخدم ترقية الوجهة الجزائرية التي يسعى مسؤولو الديوان الوطني للسياحة بلوغها من خلال مشاركتهم المميزة في هذا الموعد الدولي للسياحة.

ق.و