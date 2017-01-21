الجزائر الثالثة عالميًّا في احتياطي الغاز الصخري

أكد المدير العام لشركة سوناطراك، أمين معزوزي أنه واستنادا إلى الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة، فإن الجزائر تحتل المركز الثالث في العالم من حيث الموارد المسترجعة تقنيا للغاز الصخري بـ707 تريليونات قدم مكعب.

وأكد المتحدث أنه استنادا إلى التقييم الذي قامت به سوناطراك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة فإن هذا الرقم قد يرتفع علما بأن طاقات الغاز الصخري بالجزائر معتبرة.

وتتوفر الجزائر على سبعة أحواض رئيسية مهمة تحتوي على الغاز الصخري، حسبما أكدته دراسة أنجزت من طرف وزارة الطاقة الأميركية بالتعاون مع الشركة الأميركية للموارد الدولية المتقدمة، ولتقييم أفضل لهذه الموارد من الطاقة غير التقليدية وقعت شركة سوناطراك اتفاقيات تعاون مع شركات النفط الكبرى على غرار إيني وأناداركو وشركة شل وشركة تاليسمان.

وفي 2014 رخصت الجزائر للقيام بعمليات الحفر التجريبي للبحث عن الغاز الصخري إلا أن المشاريع المقدمة لاستكشاف واستغلال هذا الغاز غير التقليدي تبقى مرتبطة بقرار مجلس الوزراء.

ق.و