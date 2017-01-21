“أوجيا” تطالب حجار بإعادة النظر في شروط الدخول للمدارس العليا بعد العامين التحضيريين

شدد الإتحاد العام للطلبة الجزائريين، على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة إعادة النظر في ملف الطلبة المنخرطين في المدارس التحضيرية مع الرفع من عدد المخولين لدخولها، مستنكرا الإجحاف الذي يحمله القانون المحدد لاجتياز هذه المرحلة بعد عامين من التكوين لدخول المدارس العليا خاصة ما تعلق بإرغام الراسبين منهم في الامتحان على العودة للدراسة في الجامعات العادية مع إعادة السنة الثانية أو دراسة السنة الثالثة مع الديون.

طالب مسؤول التنظيم بالإتحاد العام للطلبة الجزائريين بومليط زين العابدين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، برفع عدد الطلبة المخولين بالدخول للمدارس التحضيرية، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتم فتح مدرسة لاستقبال 200 طالب فقط، قائلا” من المفروض أن التوجه للمدارس التحضيرية يتطلب فتح ألفين آو 3 آلاف طالب لكل مدرسة، مادام امتحان الانتقال سيكون المحدد لعدد المخولين للانتقال للمدرسة العليا”، مؤكدا في تصريح لـ”الجزائر” أن القانون المحدد للراغبين في دخول المدارس التحضيرية ، يحمل إجحافا كبيرا في حق هذه الفئة من الطلبة ، كون الراسبين في امتحان دخول المدرسة العليا بعد عامين تحضيريتين يجدون أنفسهم مجبرين على التحول إلى الجامعة العادية مع الاختيار بين أمرين، أولاهما أمر من ثانيهما، إعادة السنة الثانية أو دراسة السنة الثالثة مع الديون، موضحا بأنهم يجبرون على الدراسة مع الديون لأن مواد التخصص لم يتم التطرق إليهم خلال العامين التحضيريتين.

وأضاف بومليط أن الإجحاف في حق هذه الفئة من الطلبة لم يقتصر على كيفية التعامل مع الرسوب في امتحان دخول المدارس العليا فقط، بل تعداه إلى الإحباط الذي يتعرض له الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في امتحان الانتقال إلى المدرسة العليا، كونهم يجدون أنفسهم مجبرين على الدراسة مع طلبة لم تتعدى معدلاتهم 11، بالرغم من أنهم يحسبون من النخبة لأن معدلاتهم عالية، لم يحافهم الحظ فقط في اجتياز الامتحان، ناهيك عن مشكل الديون هذه الأخيرة التي تكون عائقا أمام إمكانية حصولهم على شهادة الدكتوراه فيما بعد للراغبين في إكمال مشوارهم الدراسي.

واعتبر بومليط أن العمل بشفافية مع الطلبة أمر لابد منه، خاصة ما تعلق بمصارحتهم و إعلامهم بأن ضريبة دخول المدارس التحضيرية و عدم النجاح في امتحان الولوج إلى المدرسة العليا سيكلفهم العودة للدراسة في الجامعة من خلال إعادة السنة التي انتهوا منها أو دراسة سنة الثالثة مع الديون كون العمل بغير ذلك يعد تلاعبا بالنخبة من الطلبة.

وفاء مرشدي