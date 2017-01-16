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كوندور يدعم “ترسانته” بالجيل الرابع

تزامناً مع بداية سنة 2017:
كوندور يدعم “ترسانته” بالجيل الرابع

eldjazair 16 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 25 زيارة

condor-siège

أطلق رائد الصناعة الإلكترونية في الجزائر”كوندور” مجموعة من الهواتف النقالة تزامناً مع بداية سنة 2017 ,حيث تدعم هذه الهواتف صيغة الجيل الرابع الأخيرة ،و تتميز هذه الهواتف بسعرها الذي يعتبر مقبولا جدا ،إضافة إلى خدمات الهواتف الذكية التي تتميز بسعة التخزين و نوعية جيدة للكاميرا و نظام تشغيل ممتاز.
ق.و

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