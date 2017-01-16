كوندور يدعم “ترسانته” بالجيل الرابع

أطلق رائد الصناعة الإلكترونية في الجزائر”كوندور” مجموعة من الهواتف النقالة تزامناً مع بداية سنة 2017 ,حيث تدعم هذه الهواتف صيغة الجيل الرابع الأخيرة ،و تتميز هذه الهواتف بسعرها الذي يعتبر مقبولا جدا ،إضافة إلى خدمات الهواتف الذكية التي تتميز بسعة التخزين و نوعية جيدة للكاميرا و نظام تشغيل ممتاز.

ق.و