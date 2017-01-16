الثلاثاء , يناير 17 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / وصفه بـ "المهم جدا":
عبد المالك بوضياف: “قانون الصحة مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه”

وصفه بـ "المهم جدا":
عبد المالك بوضياف: “قانون الصحة مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه”

eldjazair 16 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 51 زيارة

______pi_chabat_4_547909038

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس الاثنين، من تيبازة، أن قانون الصحة الجديد “مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه أو إلغائه”.
وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تيبازة انه “في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه”، مؤكدا “عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون”، دون تحديد تاريخ عرضه أو تفاصيل أكثر.
وأفاد في هذا السياق بأن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء , واصفا إياه ب”المهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة”.
كما اعتبر أن التأجيل “لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية”، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف اليوم على تدشينه حيث قال “انه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني و أنظمة الإعلام الآلي و هي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد”.
وجدد التذكير بأهمية القانون الذي “لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية”, مشيرا من جهة أخرى الى أن كل “تغيير و تعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها” قبل أن يؤكد أن “حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أية مزايدة”.
وكان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي تيبازة على تدشين مستشفى بسعة 130 سرير أنجز بمواصفات عالمية عصرية و يحتوي على سبع تخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية منها أمراض و جراحة القلب.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

0622cb1e5db671d68fb7f4df4182677a7afbbbf5

فيما نوّه بالعناية التي توليها الحكومة للمؤسسات الصغيرة:
سلال يدعو الشركات المتواجدة في الجنوب إلى استخدام اليد العاملة المحلية

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال بأن معدل البطالة في ولايات الجنوب قد شهد انخفاضا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super