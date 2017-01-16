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طلعي: تسليم خط السكك الحديدية بين الثنية وتيزي وزو في 15 أفريل المقبل

فيما سيكون جاهزا بتاريخ 31 مارس:
طلعي: تسليم خط السكك الحديدية بين الثنية وتيزي وزو في 15 أفريل المقبل

eldjazair 16 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 17 زيارة

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أكد وزير النقل بوجمعة طلعي ، بأن خط السكة الحديدة الرابط بين الثنية الواقعة 50 كلم شرق العاصمة وولاية تيزي وزو سيدخل الخدمة يوم 15 أفريل المقبل.
وحسب الشروحات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للاستثمارات في مجال السكك الحديدية فان مشروع تحديث وكهربة خط السكة الحديدية الذي تأجل تسليمه عدة مرات سيكون جاهزا بتاريخ 31 مارس، لتنطلق الاختبارات يوم 1 أفريل لمدة 14 يوما قبل تسليمة في 15 أفريل،
المشروع الذي كان من المفترض تسليمه سنة 2012 كلف خزينة الدولة 194.9 مليون أورو، لا يزال فيه انجاز 3 جسور و 13.5 كلم من خط السكة.
ق.و

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