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“ستار لايت” تدخل عالم الهواتف الذكية بهاتفين جديدين

بعد النجاح في عالم الأدوات الكهرومنزلية:
“ستار لايت” تدخل عالم الهواتف الذكية بهاتفين جديدين

eldjazair 16 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 27 زيارة

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دخلت شركة “ستار لايت” الوطنية للأدوات الكهرومنزلية عالم الهواتف الذكية من باب واسع حيث عمدت إلى تصنيع هاتفين جديدين سيطرحون في الأسواق قريبا، وتتوفر في الهاتف عدة ميزات في الشكل الخارجي والداخلي وكذا الاستخدامات المستحدثة التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
وتعتبر هذه أول تجربة ل”ستار لايت “في هذا المجال بعد النجاح الكبير الذي حققته في الأدوات الكهرومنزلية و بهذا ستصبح “ستار لايت “من اكبر الشركات الوطنية المنافسة في مجال الهواتف الذكية بداية 2017.
ق.و

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