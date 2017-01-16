“ستار لايت” تدخل عالم الهواتف الذكية بهاتفين جديدين

دخلت شركة “ستار لايت” الوطنية للأدوات الكهرومنزلية عالم الهواتف الذكية من باب واسع حيث عمدت إلى تصنيع هاتفين جديدين سيطرحون في الأسواق قريبا، وتتوفر في الهاتف عدة ميزات في الشكل الخارجي والداخلي وكذا الاستخدامات المستحدثة التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الجديدة.

وتعتبر هذه أول تجربة ل”ستار لايت “في هذا المجال بعد النجاح الكبير الذي حققته في الأدوات الكهرومنزلية و بهذا ستصبح “ستار لايت “من اكبر الشركات الوطنية المنافسة في مجال الهواتف الذكية بداية 2017.

ق.و