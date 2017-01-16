تجسيد الوعود أو العودة للاحتجاج

طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين U.N.P.E.F وزارة التربية بتجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، فيما دعت المساعدين التربويين للتجند وإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن.

والحت الانباف في بيان لها على ضرورة إدماج جميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك و القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية التي لا يوظف عليهما.

كما طالبت ذات النقابة إصدار رخص استثنائية عاجلة للترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج ، في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها ، لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على مستوى الوطني و لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها وجعلها حكرا لسلك مشرفي التربية كما نؤكد رفضنا المطلق للتكليف.

نسرين.م