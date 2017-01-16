الغازي يطمئن العمال: “الدولة لن تفرط فيكم ولا في مكتسباتكم”

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد لغازي، أن الدولة لن تتخلى عن عمالها وذلك ردا على بعض ما وصفه بالإشاعات التي تروج لها بعض الجهات والتي ماتزال تخلق الفوضى وسوء الفهم حول قانون التقاعد.

وقال الوزير خلال اليوم الإعلامي حول قانون التقاعد المنعقد أمس مع الشركاء الاجتماعيين و الذي جاء تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، “من المستحيل أن تقوم الدولة بقهر العمال مثلما يروج له البعض”، مطمئنا الشركاء الاجتماعيين بجدية مسعى وزارة العمل و هذا بتنصيب المفتش العام للوزارة ” آكلي بركاتي” كمنسق بين الوزارة وجميع النقابات لمناقشة كل القضايا والمطالب المرفوعة من قبلهم.

وأبرز لغازي بأن هذا اللقاء جاء تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الداعية إلى فتح أبواب الحوار الاجتماعي البناء و تكوين رؤية مستقبلية واضحة بين الوزارة و النقابات، بالإضافة إلى بناء الحلقة المفقودة بين الطرفين و المتمثلة في الثقة، مطمئنا هذه الأخيرة بأن الحكومة ستستجيب للمطالب الممكنة والمعقولة وغير ذلك سيكون على النقابات تفهم الوضع والتعقل،حيث دعا العمال إلى التعقل ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مخاطبا إياهم”لا بد أن نكون صرحاء، الدولة لم تعد قادرة على تحمل ما كانت تتحمله في السابق ماديا و على الطبقة الشغيلة مراعاة ذلك”، و جدد بالمناسبة التذكير بأن قانون التقاعد الجديد تم اللجوء إليه لإحداث توازن في ميزانية الدولة وتدارك العجز المسجل في صندوق التقاعد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار الذهب الأسود.

وكشف الوزير بأن الوزارة حاليا تسعى للمحافظة على المكسب العمالي الأهم و المتمثل في الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن إجمالي العمال المستفيدين من بطاقة الشفاء بلغ 12 مليون عامل.

هذا و أكد المسؤول الأول على قطاع العمل، استعداد دائرته الوزارية لمواجهة القضايا الكبرى في حال قوبلت بالمساعدة من قبل الشركاء الاجتماعيين معتبرا أن الحكمة هي من تساهم في تحقيق المطالب، واعدا إياهم بفتح عدة ورشات عمل هذه السنة إذا كانت هناك إرادة حسنة من قبلهم، حيث أعلن لغازي على أن قانون العمل لن يتم تمريره على أي هيئة قبل عرضه و مناقشته مع النقابات، مطمئنا العمال بأن حقوقهم مضمونة.

و أشار الوزير في الختام بأنه سيقوم بقديم حوصلة هذا اللقاء الذي جمعه بالنقابات للحكومة من أجل التعاون مع الإطارات المعنية سواء في قطاع التربية أو الصحة و غيرها من أجل ايجاد حلول ترضي كل الأطراف.

وفاء مرشدي