تعديلات في قانون العقوبات تجرم الغش في الامتحانات

تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الامتحانات وإعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا.

وحسبما كشفته مصادر إعلامية، فقد جاء في وثيقة لوزارة العدل أنها تعمل على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الامتحانات و المسابقات”.

وتتراوح مدة الإقصاء المطبقة حاليا على المترشحين، مابين خمسة سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وعشرة سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وتم إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام، أجهزة الهاتف النقال في بكالوريا 2016.

للاشارة، فقد شهدت بكالوريا السنة الفارطة عملية نشر للمواضيع على شبكات التواصل الاجتماعي مما دفع وزارة التربية الوطنية إلى الإعادة الجزئية للبكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 19 و 23 جوان الماضي.

نسرين.م