الخميس , يناير 26 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في وثيقة صادرة من وزارة العدل تكشف::
تعديلات في قانون العقوبات تجرم الغش في الامتحانات

في وثيقة صادرة من وزارة العدل تكشف::
تعديلات في قانون العقوبات تجرم الغش في الامتحانات

eldjazair 13 يناير 2017 الوطني تعليق واحد 161 زيارة

1__41104_552963771

تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الامتحانات وإعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا.
وحسبما كشفته مصادر إعلامية، فقد جاء في وثيقة لوزارة العدل أنها تعمل على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الامتحانات و المسابقات”.
وتتراوح مدة الإقصاء المطبقة حاليا على المترشحين، مابين خمسة سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وعشرة سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وتم إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام، أجهزة الهاتف النقال في بكالوريا 2016.
للاشارة، فقد شهدت بكالوريا السنة الفارطة عملية نشر للمواضيع على شبكات التواصل الاجتماعي مما دفع وزارة التربية الوطنية إلى الإعادة الجزئية للبكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 19 و 23 جوان الماضي.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

ghazi

أكد مواصلة النضال إلى حين تراجع الحكومة عن قراراتها:
التكتل النقابي يطالب الغازي بتسليمه مسودة قانون العمل الجديد

طالبت النقابات المستقلة لكافة القطاعات المنتمية تحت لواء التكتل النقابي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي …

تعليق واحد

  1. سلمى
    24 يناير 2017 في 12 h 53 min

    أريد أن أعرف المادة 319 في قانون العقوبات الجزائية ماهي جريمته

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super