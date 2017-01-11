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وزارة التربية تعلن عن موعد عملية تأكيد تسجيلات مترشحي البكالوريا

nesrine mahfouf 11 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 15 زيارة

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ضبطت وزارة التربية الوطنية، رزنامة مواعيد تسجيلات المترشحين لامتحانات نهاية السنة الدراسية، حيث ستفتح المواقع الالكترونية لتأكيد التسجيل وإعادة التأكد من المعلومات لمترشحي الامتحانات الرسمية البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والإبتدائي.

وأفاد بيان لوزارة التربية، الأربعاء، أن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات سيفتح المواقع الالكترونية الخاصة بتأكيد التّسجيل وصحة معلومات المترشّحين، على أن يكون الموعد انطلاقا من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري من السنة الجارية، عبر المواقع الإلكترونية التالية: http://cinq.onec.dz ، http://bem.onec.dz، http://bac.onec.dz.

 

وأفاد البيان، أنه يمكن للمترشح الذي اكتشف خطأ في المعلومات توجيه مراسلة عن طريق مدير المؤسسة إلى فرع  الديوان الذي تتبعه المديرية يوضح فيه طبيعة الخطأ وهذا قبل 26 فيفري من السنة الجارية، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يتحمل أية مسؤولية بعد هذا التاريخ بخصوص الأخطاء في التسجيلات.

وبخصوص المترشحين الأحرار لامتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2017، فسيتم فتح الموقعين الإلكترونيين: http://bem.onec.dz، http://bac.onec.dz ابتداء من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري المقبل لكي يتمكن المترشحون من مراجعة معلوماتهم.

وأعلنت وزارة التربية، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة بين 16 مارس و01 أفريل المقبلين.

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