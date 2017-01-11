قيادات سابقة تمهل ولد عباس شهرا للم شمل الأفلان

أمهلت بعض القيادات السابقة لجبهة التحرير الوطني الأمين العام جمال ولد عباس مدة شهر لتحديد موعد للقاء معهم وتجسيد سياسة لم الشمل ووحدة الصف التي تعهد بها لدى تنصيبه على رأس الأمانة العامة شهر أكتوبر المنصرم والتي بقيت في حدود النية دون أن تتبعها استراتيجية وتجسيد فعلي لهذا الالتزام.

وكشف مصادر لـ “الجزائر” أن صبر القيادات السابقة للأفالان نفد أمام و تعهدات وتسويفات الأمين العام المنشغل بتطهير الحزب وتنصيب مواليه المكتب السياسي والمحافظات تحسبا للتشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع 2017 وركن جانبا مسألة الوحدة التي يروج لها إعلاميا فقط ويعلن عن لقاءات لا أساس لها من صحة .

وأضافت أن بعض القيادات لا تزال تنتظر من ولد عباس تنتظر أن يكون في مستوى كلامه ويفي بوعوده التي أطلقها ويخرج من مجال النية للتجسيد الفعلي و تحديد لقاء بين الجانبين في مدة لا تتجاوز الشهر و ذلك رغبة منهم في أن يكون ضمن الحسابات في الإستحقاقات المقبلة و ليبس خارجها مؤكدين أنه بعد ما يقارب الشهرين و نصف وأمور وحدة ولملمة صفوف الحزب و فرقائه لازالت تراوح مكانه في الوقت الذي ينبغي أن تسير بوتيرة سريعة على مقربة من التشريعيات.

ويأتي تهديد فرقاء الأفالان بالتصعيد في ظل أزمة الإقالة والاستقالات التي يتخبط فيها الحزب والتي كان آخرها إستقالة المكلف بالإعلام و عضو المكتب السياسي حسين خلدون على خلفية ما أسماه بالتضييق والتهميش الذي تعرض له بعد اعتلاء ولد عباس الأمانة العامة للحزب بعد استقالة عمار سعداني و جملة الاتهامات والانتقادات اللاذعة التي وجهها له من الكذب وعدم امتلاكه لورقة طريق واستراتيجية لتسيير الحزب الذي قال أنه يسير من قبل العلب السوداء وصلت حتى مطالبة المناضلين بالتحرك لتنحيته غير أن ولد عباس علق على قرار الاستقالة بالتأكيد على أن تغيير المهام داخل المكتب السياسي وغيرها من التنظيمات من صلاحياته المطلقة ولا يحق لأي أحد محاسبته أو رفضها .

زينب بن عزوز