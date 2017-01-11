جمال غول: محمد عيسى يلتقي الأئمة في الأيام المقبلة

كشف رئيس المجلس المستقل للأئمة، جمال غول، أن هيئته ستجتمع بالوزير محمد عيسى وممثليه خلال الأيام القادمة، حسبما أبلغهم به مدير ديوان المسؤول الأول عن الوزارة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ الاجتماع، الذي طال انتظاره منذ زمن، خاصة أنه كان يؤجل كل مرة بسبب التزامات للوزير، ليوضح بأن المطالب المرفوعة للوزير الوصي على قدر من الأهمية ستجعل عيسى يستجيب لها خدمة للأئمة وموظفيه وللقطاع ككل.

وفي حديثه لموقع إعلامي خاص، قال غول بأن المرجعية الدينية لا تزال مجرد “مصطلح” غير محدد بدقة، حيث تساءل عن تحذيرات الوزير بالمساس بها دون ضبط معناها بدقة للأئمة وللمجتمع ككل.

وفي الأخير، دعا رئيس المجلس المستقل للأئمة، الوزير الوصي، للعمل من أجل تحسين القطاع الحساس جدا، من خلال ضبط المسائل وفق قانون توجيهي يلزم الجميع به، والدوس عليه يكلف أي طرف عقوبات يحددها القانون طبعا، ليذكر بأن القطاع يعاني الكثير من العقبات والمشاكل آن الأوان لتسويتها، من خلال إشراك كل الفاعلين من ممثلي العمال والموظفين، والعلماء المختصين.

للعلم، فان نقابة الأئمة تطالب بالاستجابة لأكثر من 45 مطلبًا، تشمل جميع قضايا القطاع بما فيها ضرورة مراجعة القانون الأساسي والقانون التعويضي والمنح والعلاوات، دون إغفال تثمين المرجعية الدينية الوطنية وإعادة النّظر في مسألة التّكوين والمُكوَّن.

نسرين.م