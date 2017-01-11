بن غبريط: مــواضيـع امـتحان بكالوريا 2017 ستكون أكثـر وضوحا

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه سيكون هناك توضيح أكبر لمواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2017. وأوضحت الوزيرة في حوار خصت به مجلة (أرابيز) أن امتحان شهادة البكالوريا سيشهد هذه السنة توضيحا أكبر من حيث المواضيع والمطلوب من التلميذ، مضيفة أنه تم إصدار منشور في هذا الشأن لكي يتم إعلام التلاميذ مبكرا.

وإذ أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة هذه السنة لمكافحة الغش عبارة عن إجراءات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية وأمنية، أوضحت بن غبريط أن دائرتها الوزارية ستقوم هذه السنة بحملة تحسيسية في أوساط التلاميذ حول العقوبات المفروضة في حالة التلبس في عملية غش وبالخصوص باستعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى.

وأوضحت الوزيرة أن العقوبات تتمثل في الإقصاء من إجراء امتحان شهادة البكالوريا لمدة 5 سنوات بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولمدة 10 سنوات بالنسبة للتلاميذ غير المتمدرسين.

ولدى تطرقها إلى تسرب مواضيع امتحان البكالوريا في 2016 ذكرت الوزيرة بأنه في تاريخ تنظيم البكالوريا كانت هذه ثاني مرة يعترف فيها رسميا بتسرب للمواضيع، بحيث أعيدت برمجة الامتحان في المواد المعنية معتبرة أن الفضيحة كانت ستكون عدم إعادة الامتحان من جديد.

وقالت إن حالات مماثلة سجلت في بلدان أخرى بدون أن تأخذ بعدا مجتمعيا مفندة نظرية المؤامرة ضد شخصها. و في تطرقها إلى المشاكل الاجتماعية و المهنية للأساتذة و عمال قطاع التربية، أوضحت الوزيرة أن المتابعة و المرافقة على مستوى الولايات من طرف مديري التربية سمح بحل نحو 80 بالمائة من المشاكل معربة عن ارتياحها لإقامة مناخ ثقة سمح بالتوقيع مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين تقريبا على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية.

و من جهة أخرى، أعلنت بن غبريط عن إطلاق اعتبارا من شهر جانفي 2017 إستراتيجية وطنية للإصلاح البيداغوجي، مضيفة أن الأساتذة في جميع الأطوار يمكنهم تنظيم في نهاية السنة امتحانات استدراكية لفائدة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي يتراوح بين 9 و 99ر9 من اجل تقليص نسبة التسرب.

ضبط رزنامة مواعيد تسجيلات المترشحين لامتحانات البكالوريا

من جهة اخرى، ضبطت وزارة التربية الوطنية، رزنامة مواعيد تسجيلات المترشحين لامتحانات نهاية السنة الدراسية، حيث ستفتح المواقع الالكترونية لتأكيد التسجيل وإعادة التأكد من المعلومات لمترشحي الامتحانات الرسمية البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والإبتدائي.

وأفاد بيان لوزارة التربية، امس، أن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات سيفتح المواقع الالكترونية الخاصة بتأكيد التّسجيل وصحة معلومات المترشّحين، على أن يكون الموعد انطلاقا من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري من السنة الجارية، عبر المواقع الإلكترونية التالية: http://cinq.onec.dz ، http://bem.onec.dz، http://bac.onec.dz.

وأفاد البيان، أنه يمكن للمترشح الذي اكتشف خطأ في المعلومات توجيه مراسلة عن طريق مدير المؤسسة إلى فرع الديوان الذي تتبعه المديرية يوضح فيه طبيعة الخطأ وهذا قبل 26 فيفري من السنة الجارية، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يتحمل أية مسؤولية بعد هذا التاريخ بخصوص الأخطاء في التسجيلات.

وبخصوص المترشحين الأحرار لامتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2017، فسيتم فتح الموقعين الإلكترونيين: http://bem.onec.dz، http://bac.onec.dz ابتداء من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري المقبل لكي يتمكن المترشحون من مراجعة معلوماتهم.

وأعلنت وزارة التربية، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة بين 16 مارس و01 أفريل المقبلين.

نسرين محفوف