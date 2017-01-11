الأربعاء , يناير 11 2017
الرئيسية / الحدث / إثر وفاة رئيس الجمهورية الإيراني الأسبق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني:
بن صالح يوقع على سجل التعازي بسفارة إيران

إثر وفاة رئيس الجمهورية الإيراني الأسبق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني:
بن صالح يوقع على سجل التعازي بسفارة إيران

eldjazair 11 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 1 زيارة

______________147573002

وقع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مساء يوم الثلاثاء بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، نيابة عن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،على سجل التعازي إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.
وكتب الرجل الثاني في الدولة في السجل : “لقد تلقينا ببالغ الأسى و التأثر نبأ وفاة المغفور له آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس الجمهورية الأسبق و رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف أنه برحيله “تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم و الذود عنه و قدموا إسهاماتهم الجليلة في سبيل صون تلاحم الأمة الإسلامية و تحقيق ازدهارها”.
ق.و

عن eldjazair

شاهد أيضاً

2017-01-11_191914

في حين أكدت افتتاحية "الجيش" العزم على مواجهة التهديدات:
وزراء حكومة سلال مجندون لمهمة الدفاع الوطني

يظل الخطاب الرسمي يؤكد على وجود مخاطر محدقة باستقرار وأمن البلاد، وتذهب مختلف التصريحات التي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super