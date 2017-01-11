بن صالح يوقع على سجل التعازي بسفارة إيران

وقع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مساء يوم الثلاثاء بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، نيابة عن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،على سجل التعازي إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكتب الرجل الثاني في الدولة في السجل : “لقد تلقينا ببالغ الأسى و التأثر نبأ وفاة المغفور له آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس الجمهورية الأسبق و رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف أنه برحيله “تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم و الذود عنه و قدموا إسهاماتهم الجليلة في سبيل صون تلاحم الأمة الإسلامية و تحقيق ازدهارها”.

ق.و