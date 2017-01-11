بلمختار خطط لهجوم تيقنتورين لمدة خمس سنوات

كشفت تصريحات متهمين في الهجوم الإرهابي الذي نفذ ضد القاعدة الغازية بتقنتورين جزءا من تفاصيل المخطط الذي أعده الإرهابي مختار بلمختار ونفذته مجموعة إرهابية تتكون من 32 فرداً منهم 3 جزائريين فجر يوم 16 جانفي من سنة 2013.

وقال الإرهابي دربالي لعروسي المكنى أبو طلحة ويحمل الجنسية التونسية لقاضي التحقيق أمس، خلال محاكمته بمجلس قضاء سيدي امحمد إن الهجوم خطط له لمدة خمسة سنوات وعرضه عليه أمير كتيبة الموقعين بالدماء الإرهابي التي انشقت على تنظيم القاعدة قبل سنوات المشاركة فيه في 13 جانفي.

وأضاف ذات الإرهابي أن اعتداءات “تيغنتورين” خُطّط لها لمدة خمس سنوات بإمرة مختار بلمختار أمير كتيبة “الموقعون بالدماء” للإشارة، فقد استمع قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد صبيحة أمس الأربعاء، إلى الإرهابيين الموقوفين “دربالي لعروسي” التونسي المكنى “ابو طلحة” والمدعو “بوحفص جعفر” البالغ من العمر 42 سنة في منتصف شهر جانفي 2013، على اعقاب الاعتداء الارهابي بعين اميناس رفقة الارهابيين أبو البراء والمكنى رضوان الزرقاوي .كما يُعد لعروسي دربالي أهم عنصر انضم إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سنة 2009 للتدرب من أجل القتال في سوريا.

للإشارة، فقد شن مسلحون ينتمون لمجموعة تتبع تنظيم القاعدة عام 2013، على وحدة إنتاج الغاز في عين أميناس، احتجزت فيه مئات الرهائن من جنسيات مختلفة وقتلت ثمانية منهم، فيما قتل 32 مسلحا و23 رهينة في عملية نفذتها قوات الجيش.

نسرين محفوف