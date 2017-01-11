باحث جزائري يخترع نظاما جديدا لتقليص استهلاك المياه والكهرباء

كشف باحث جزائري عن مشروع علمي اقتصادي يتم على ضوئه التوجه نحو تقليص وترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المجال الزراعي والصناعي وعلى مستوى الشركات الكبرى والبيوت، حيث أعلن أمس الباحث عبد القادر مبرباش أن نظام “إي بي أو” سيتيح للحكومة التخلص من خزانات المياه المتواجدة على أسطح العمارات.

وأوضح المهندس والباحث “مبرباش عبد القادر” المختص في مجال الري في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، أن نظام “اي بي أو” الذي يعتمد على نظام الطاقة الشمسية سيتيح لمستخدمه من تخفيض استهلاك الكهرباء والماء التي كثيرا ما اشتكت منها الحكومة، كاشفا بأن نسبة التقليل من المياه ستصل نسبتها إلى ما نسبته 78 بالمائة وهي نسبة عالية من الترشيد يمكن أن تفيد الحكومة في تسيير الموارد المائية والتنمية المستدامة، مضيفا أن النظام الجديد يساهم في التخلص من خزانات المياه بالمنازل والعمارات والتي أضرت كثيرا بصورة الجزائر، حيث أشار مبرباش أن مراكز البحث قد أعطت حلولا للتخلص منها وما على الحكومة إلى مرافقة ودعم هذا المشروع.

من جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل”الجزائر” على هامش الندوة الصحفية، أن حواجز المياه التي تم إنشاؤها ومشاريع تحلية المياه المستحدثة عبر 14 ولاية ساحلية لازالت تسير بطريقة قديمة، كاشفا أن معدل تسريبات المياه على مستوى القنوات قد بلغ 500 تسريب يومي على عكس الغاز الذي لا نرى التسريبات فيه إلا في حالات نادرة وهو ما يطرح عدة تساؤلات، وبخصوص الابتكار الذي بادر به المهندس مبرباش أكد رزيق أن الحكومة بحاجة إلى ابتكارات مثل هذه لأجل حوكمة النفقات، مشددا على أن تطبيق مثل هذا الابتكار يساعد كثيرؤا أصحاب الشركات الكبرى والمصانع لتقليص فاتورة نفقاتهم.

عمر حمادي