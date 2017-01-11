الياس قمقاني يحاول من أجل إعادة بعث التجارة

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي، الياس قمقاني في رده على مواطني الإقليم بشأن انشغالهم المتعلق بالسوق الأسبوعي بأن مصالحه قامت بمحاولات لإعادة فتحه، كما قامت مؤخرا بمحاولات مع الشباب للانطلاق في نشاط بيع الخضر والفواكه بالساحة المجاورة للسوق المغطى لكن باءت بالفشل، وذلك رغم المحاولات العديدة التي قام بها شباب لمزاولة النشاط، أين تأسف المسؤول عن هذا الإقليم البلدي لعدم وجود نتيجة لهذه المحاولات، مؤكدا أنه سيقوم بالمحاولة مرة أخرى مع المستفيدين من أجل إعادة بعث التجارة.

… وسكان حي “الإخوة عاشوري” يطالبون بفروع أخرى لمركز البريد

يطالب مرتادو المركز البريدي المتواجد على مستوى حي الإخوة عاشوري الكائن بإقليم بلدية الدار البيضاء بضرورة النظر إلى مطلبهم وتجسيده في أقرب الآجال والمتمثل في بناء مركز جديد للبريد، وهذا بسبب الاكتظاظ الكبير الذي يشهده المكتب البريدي الوحيد المتواجد بالمنطقة، حيث أصبح يشكل تذمرا كبيرا لديهم بسبب كثرة الطوابير التي يشهدها، إذ يعاني مرتادوه من الاكتظاظ في مركز البريد الوحيد المتواجد على مستوى المنطقة بسبب ضيقه مقارنة بالعدد الهائل للمواطنين الذين يقصدوه يوميا، حيث أنهم ينتظرون لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، وهذا ما حتم عليهم التنقل إلى البلديات المجاورة على غرار بلدية باب الزوار، إذ أكد سكان بلدية المنطقة خلال تصريحهم ليومية “الجزائر” أنهم يواجهون عدة مشاكل وعراقيل في الخدمات التي يقدمها مركز البريد الوحيد المتواجد بالمنطقة، فرغم العدد الكبير للسكان المتزايد إلا أن السلطات المحلية لم تقم بتزويد المنطقة بفروع أخرى تخفف الضغط عن مركز البريد الذي يتميز بصغر مساحته، لاسيما وأن وتيرة الأشغال المتعلقة باستحداث مكتب بريدي آخر لا تزال تسير بوتيرة بطيئة -على حد تأكيدات المتحدثين-، أين أفادوا في سياق تصريحاتهم أنهم طالبوا بحل المشكل من خلال شكوى قدموها إلى الجهات الوصية، إلى أن مناشدتهم تلك لم تلقى الأذان الصاغية –حسبهم-.

ومن أجل ذلك جدد الزبائن مطلبهم إلى السلطات المحلية بإقامة فروع أخرى للتخفيف من حدة الضغط على المركز البريد الموجود من أجل تقديم خدمات أفضل تقلل من المتاعب التي يعانون منها باستمرار، أملين أن يتم الانتهاء من أشغال المركز الجديد في القريب العاجل لترفع عنهم التنقل إلى مراكز البلديات المجارة التي تشهد بدورها الاكتظاظ الذي أعاق عليهم في الكثير من الأحيان الحصول على أموالهم.

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