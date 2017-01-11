الجزائر تخفض حوالي 9 ملايين برميل نفط من إنتاجها



ستخفض الجزائر ما قيمته 9 ملايين برميل من إنتاجها من النفط، التزاما باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت له الدول المنتجة من “أوبك” وخارجها خلال شهر نوفمبر المنصرم بفيينا.

وحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، عبر موقعها على شبكة الانترنت، فقد أبلغت هذه الأخيرة، جميع الشركات النفطية المستغلة لحقول النفط في الجزائر بتوزيع حصص تخفيض إنتاج الجزائر تطبيقا لاتفاقية منظمة «أوبك»، حيث قرر وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، تخفيض الإنتاج الوطني من الخام بـ50.000 برميل يوميا.

كما أبلغت الوكالة جميع المتعاقدين (الشركات الأجنبية) القائمين باستغلال حقول النفط بالجزائر بتوزيع هذا التخفيض طبقا لأحكام المادة 50 من القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتمم والمعدل والمتعلق بالمحروقات.

وأشار المصدر إلى أن “هذا التخفيض الذي أجري بصفة منصفة ساري المفعول ابتداء من الفاتح يناير إلى غاية 30 جوان 2017 إلا إذا تم تمديده لمدة ستة أشهر أخرى”.

ق.و