الأربعاء , يناير 11 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الإرهابي أبو طلحة يكشف: هجوم تيغنتورين خُطّط له لمدة 5 سنوات

الإرهابي أبو طلحة يكشف: هجوم تيغنتورين خُطّط له لمدة 5 سنوات

nesrine mahfouf 11 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 7 زيارة

%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84

أكد الإرهابي لعروسي دربالي، أحد الإرهابيين الموقوفين على أعقاب الاعتداء الارهابي بعين أمناس، أن مختار بلمختار عرض عليه تنفيذ الهجوم على المنشأة الغازية تيغنتورين في 16 جانفي 2013 .

وأضاف ذات الارهابي المكنى أبو طلحة ذو الأصول التونسية ومن مواليد 1980، في تصريحاته قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، ان اعتداءات “تيغنتورين” خُطّط لها لمدة خمس سنوات بأمارة مختار بلمختار أمير كتيبة “الموقعون بالدماء” التي انشقت على تنظيم القاعدة قبل سنوات. للإشارة، استمع قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء، إلى الإرهابيين الموقوفين “دربالي لعروسي” التونسي المكنى “ابو طلحة” والمدعو “بوحفص جعفر” البالغ من العمر 42 سنة في منتصف شهر جانفي 2013، على اعقاب الاعتداء الارهابي بعين اميناس رفقة الارهابيين أبو البراء والمكنى رضوان الزرقاوي .كما يُعد لعروسي دربالي أهم عنصر انضم إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سنة 2009 للتدرب من أجل القتال في سوريا .

الوسوم

عن nesrine mahfouf

شاهد أيضاً

2017-01-10_182149

مركز دراسات بأبو ظبي يعدد ميزات "الخصوصية الجزائرية":
هذه أسباب إفلات الجزائر من “الربيع عربي”

قدم مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبو ظبى التطورات الأخيرة في المشهد الاجتماعي بالجزائر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super