الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود يختتم زيارة أخوية إلى الجزائر

اختتم صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، بعد ظهر يوم الثلاثاء زيارة أخوية إلى الجزائر.

وكان في توديع المسؤول السعودي لدى مغادرته الجزائر في مطار هواري بومدين الدولي, الطيب بلعيز وزير الدولة, المستشار الخاص لرئيس الجمهورية. وحظي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خلال هذه الزيارة باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ق.و