استكمال تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأروبي

استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي شهر ديسمبر الماضي تقييم اتفاقهما للشراكة وسيتم تفعيل الملف النهائي لهذا التقييم قريبا في بروكسل حسبما أكده مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي مقراني في هذا الشأن قائلا لقد توصلنا في 7 ديسمبر الماضي إلى استكمال التقييم من خلال وثيقة مشتركة سيتم التصديق عليها في الأيام المقبلة ببروكسل .

وسيكون ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر و الذي سيترأسه كل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغريني.

وأفاد مقراني على هامش ملتقى لإطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر واسبانيا في مجال المالية لقد عملنا بشكل جيد من اجل هذا الاتفاق الذي سيسمح للطرفين بإعادة بعث علاقاتهما الوثيقة.

وتتضمن هذه الوثيقة 21 توصية تسمح بإعادة بعث الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار الهدف المسطر لوضع العلاقات الاقتصادية في جوهر هذا التعاون حيث منح هذا الاتفاق كل الأهمية واستعمال كل الإمكانيات المتاحة ضمن ثلاث تشكيلات سياسية واقتصادية وإنسانية.

وحسب مقراني تشمل هذه التوصيات عدة إجراءات ومحاور للتعاون من اجل إعادة وضع اتفاق الشراكة في الاتجاه الصحيح ويتعلق الأمر بالشراكة الاقتصادية من خلال مرافقة مجهودات الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وتنمية الخبرات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي وتعزيز اقتصاد شامل للطابع الاجتماعي

وكان الهدف الأساسي من اتفاق الشراكة هذا-الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2005 هو ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو أوربا وكذا تطوير الاستثمارات الأوربية في الجزائر.

ق.و