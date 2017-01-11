ارتفاع فاتورة واردات الأدوية إلى أكثر من مليار دولار

ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بالرغم من تراجع الكميات المستوردة.

وبلغت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة 84ر1 مليار دولار بين شهري يناير ونوفمبر 2016 مقابل 74ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع نسبته 54ر5% حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

وفي مقابل ذلك عرفت الكميات المستوردة انخفاضا بنسبة 4ر10% لتصل إلى 21.557 طن مقابل 24.064 طن في نفس الفترة من 2015. ويظهر تحليل الواردات حسب فئة السلع ارتفاع قيمة فاتورة الأدوية الموجهة للاستخدام البشري إلى 73ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 8ر4% بينما انخفضت الكميات المستوردة في هذه الفئة إلى 19.258 طن مقابل 21.962 طن (-3ر12%). وبخصوص الأدوية الموجهة للاستخدامات البيطرية فقد بلغت فاتورة الواردات 32ر31 مليون دولار مقابل 23ر27 مليون دولار (+05ر15%) بينما تراجعت الكميات المستوردة إلى 6ر601 طن مقابل 6ر635 طن (-35ر5%).

أما المواد الصيدلانية (ضمادات لواصق كواشف…) فقد ارتفعت قيمة وارداتها إلى 25ر73 مليون دولار (1.697 طن) مقابل 22ر60 مليون دولار (1.466 طن) أي بارتفاع قدره 64ر21% من حيث القيمة و 7ر15% من حيث الكمية.

يذكر أنه في ديسمبر 2015 صدر قرار وزاري يتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري والتجهيزات الطبية المصنعة في الجزائر والممنوع استيرادها وذلك ضمن إجراءات ترشيد عمليات استيراد الأدوية.

ويتعلق الأمر ب357 دواءا من مختلف الأصناف (أقراص مراهم محاليل…الخ) و11 مادة طبية تنتج محليا وممنوعة بالتالي من الاستيراد كالحقن والضمادات والبيكاربونات. وفي 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22% مقارنة ب2014) بكمية إجمالية قدرها 27 ألف طن (-32ر15%).

ق.و