رصدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وضعا مأساويا يتكبّده تلاميذ المدارس، جرّاء غياب التجهيز عن معظم المؤسسات التربوية رغم ملايير الدينارات التي ترصد سنويا لهذا الغرض، وسجّلت أنّ تلاميذ ببعض المناطق يزاولون دروسهم في حجرات تحولت إلى ثلاجات بسبب غياب التدفئة وإن وجدت الأجهزة فتكون غير مطابقة لمعايير السلامة.

وأفرجت رابطة حقوق الإنسان، امس، عن تقريرها حول وضعية المدارس، وذلك بعد تحقيق شمل عددا من المؤسسات التربوية. وقالت الرابطة إن غياب التدفئة عن الكثير من المدارس بات يشكّل هاجسا وظاهرة يشكو منها التلاميذ مع بداية فصل الشتاء، خاصة في المناطق النائية، ما حوّل الأقسام إلى ثلاجات يتجمّد داخلها التلاميذ مما يعيق حقهم في التمدرس.

وسجّلت الرابطة في تقريرها الأسود، أنّ مؤسسات كثيرة تشهد حالة مزرية جراء كسر نوافذ بعض الأقسام ووجود صفائح من ترانزيت في الأسطح وانشقاق في بعض الأقسام، وفيما يخص أجهزة التدفئة رصد التقرير وجود ـزيد من 2700 مؤسسة تربوية عبر القطر الوطني تعاني من غياب وسائل التدفئة، وإن وجدت أجهزة التدفئة في باقي المؤسسات فتكون غير مطابق لمعايير السلامة والأمن بينما الأخرى قديمة ولا تصلح، كما لا تعرض الأجهزة إن وجدت على الصيانة وذلك بسبب غياب مختصين فيها، فضلا عن انعدام مادة المازوت أو عدم الربط بالغاز الطبيعي في المرافق الجديدة التي بنيت.

وحملت الرابطة الحقوقية، رؤساء البلديات مسؤولية الوضع السوداوي، جرّاء تخليهم عن دورهم المنوط بهم تجاهها كونهم مسؤولون عن تسييرها، رفقة المقتصدين ومدراء المدارس.

واستعجلت الرابطة، السلطات العمومية في التحرّك العاجل وتقديم تفسيرات أين ذهبت 7500 مليار سنتيم التي خصصت لتهيئة المؤسسات التربوية منذ خمس سنوات، وفتح تحقيق معمّق لمعرفة أين صرفت هذه الأموال. بعدما اعتبرت أن الجزائر لازالت متأخرة في مجال توقير التدفئة للمدارس، حيث كشفت بعض الأرقام أن نسبة انعدام التدفئة بالأطوار الثلاثة بلغت حوالي 35 بالمائة وهو رقم مرتفع مقارنة بالميزانية والأموال الباهظة التي خصصت لأجهزة التدفئة لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.

نسرين.م