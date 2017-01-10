ولد عباس: “استقالة خلدون لم تصلني لحد الساعة”

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن له الصلاحيات المطلقة للتغيير في تشكيلة المكتب السياسي ولا أحد يستطيع محاسبته على ذلك تعليقا منه على قرار استقالة المكلف بالإعلام للحزب حسين خلدون على خلفية تنحيته من منصبه وتعيين موسى بن حمادي كمستشار إعلامي للحزب وإحالته على منصب النزاعات والشؤون القانونية، الأمر الذي لم يستسغه الثاني بوصف الأمر تهميشا له ودفعا له للاستقالة.

وبرر ولد عباس تنحية خلدون وتعيين موسى بن حمادي كمستشار للإعلام والاتصال بمحاولة تقوية نظام الإعلام وتواصل الحزب مع العالم الخارجي سيما على مقربة من التشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع 2017 وقال : لن أغامر وأجازف والتشريعيات على الأبواب بسياسية اتصالية ضعيفة وفاشلة ولم تكن في المستوى” مؤكدا أن التغييرات جاءت بعد عملية تقييم. وأضاف:”عينت وطبقا للقانون والنظام الداخلي للحزب مستشارا للإعلام والاتصال هو الوزير السابق موسى بن حمادي” لا يمكنني تعيين مستشارين ومكلفين بالمهمات خارج المكتب السياسي وبالنسبة لموسى بن حمادي وجدته الشخص الأنسب كمستشار وأضاف:” الأمين العام للأفلان قرر إنهاء مهام حسين خلدون كمكلف بالإعلام والاتصال وتعيينه في منصب آخر كمكلف بتسيير الشؤون القانونية ولم أستطع حتى إخبار خلدون بالأمر لأنه لم يكن على مستوى مقر الحزب”. وأضاف: “غيرت له مهامه وهذا من حقي ومن صلاحياتي المطلقة وكان كأقل شيء منه أن يأتي ليراني ويعلمني بنيته الاستقالة من منصبه ويودع طلب استقالته أنا أعمل في شفافية تامة واحترم الجميع غير أن هذا لم يحدث “.

زينب بن عزوز .