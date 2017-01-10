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وزارة الداخلية تكشف: لا تغيير في الدوائر الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة

nesrine mahfouf 10 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 14 زيارة

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الإنتخابية بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري.

 

و أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية و الجاعات المحلية, شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للإنتخابات المقبلة “لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية”, من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو “مجرد إعادة تنظيم إداري و ليس تقسيما إقليميا جديدا”.

 

و تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أنه “تحدد الدائرة الانتخابية الاساسية  المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية و يمكن أن تقسم الولاية إلى دائريتين انتخابيتين أو أكثر , وفقا لمعايير الكثافة السكانية و احترام التواصل الجغرافي”.

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