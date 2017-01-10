والي يقيم مع سفيرة كندا تقدم مشاريع الشراكة بين البلدين

استعرض وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي مع سفيرة كندا بالجزائر السيدة ايزابيل روي مستوى تقدم مشاريعالشراكة الثنائية في مجال التكوين.

فخلال لقاء جرى بمقر الوزارة تطرق الطرفان على وجه الخصوص الى “تعزيز القدرات البيداغوجية للمدرسة العليا لادارة الموارد المائية بوهران عبر تنظيم ندوات و ورشات عمل من طرف خبراء كنديين” حسبما افاد به بيان لوزارة الموارد المائية والبيئة.

كما ثمن الطرفان نوعية العلاقات الجزائرية-الكندية حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين البلدين واستشراف فرص جديدة للشراكة في مجال الموارد المائية والبيئة يضيف ذات المصدر.

ق.و