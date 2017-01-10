نحو استحداث 30 مؤسسة مصغرة لتحويل مادة غاز البترول المميع على المستوى الوطني

يرتقب استحداث 30 مؤسسة مصغرة لتحويل غاز البترول المميع على المستوى الوطني، حسبما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نافطال” حسين ريزو بتيسمسيلت.

وأوضح ريزو خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للمنشآت التابعة لمؤسسته بالولاية بأن هذه المؤسسات التي ستستحدث ضمن اتفاقية أبرمت خلال السنة الماضية بين شركة “نافطال” والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “ستسمح برفع قدرات تحويل هذه المادة الطاقوية بمناطق عديدة من الوطن”.

وأبرز “أن قدرات تحويل وتوزيع مادة غاز البترول المميع “سير غاز” قد وصلت خلال السنة المنصرمة إلى نسبة 20 بالمائة مع توقع بلوغها نسبة 50 بالمائة خلال العام الجاري بفضل الاستثمارات الشبانية في هذا الإطار”.

ومن جهة أخرى، أعلن ريزو عن “إنشاء وحدتين لتحويل غاز البترول المميع بولاية تيسمسيلت وذلك في إطار دعم من وكالة “أنساج”.

كما كشف عن “استفادة الولاية من مشروعي محطتين كبيرتين لتوزيع الوقود سيسمحان كذلك بتوفير فرص عمل إضافية لشباب المنطقة من خلال الخدمات العديدة التي ستوفرها للزبائن”.

وأبرز ذات المسؤول أن مركز تخزين المواد البترولية ببلدية تيسمسيلت سيستفيد من توسعة مما سيسمح “بتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال تخزين الوقود من 12 يوما حاليا إلى 30 يوما على المدى المتوسط”.

وبغية تلبية احتياجات المناطق النائية من قارورات غاز البوتان لاسيما خلال فترة البرد بالولاية، أكد ريزو بأن شركته تعمل حاليا على رفع قدرة تخزين مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بعاصمة الولاية من 12 يوما إلى 30 يوما.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس المدير عام لشركة “نافطال” عن إنجاز مركز للعطل والاستجمام ببلدية سيدي سليمان (منطقة الونشريس) موجه لفائدة عمال الشركة ومندرج ضمن الخدمات الاجتماعية.

وقد تضمنت الزيارة التفقدية ريزو للولاية معاينة محطتي توزيع الوقود بمدينتي ثنية الحد وخميستي ومركز تخزين المواد البترولية بعاصمة الولاية إضافة إلى زيارة لمركز تعبة قارورات غاز البوتان ومحطة الوقود بمدينة تيسمسيلت إلى جانب زيارة إلى بلدية سيدي سليمان أين اطلع على القدرات السياحية المهمة التي تتوفر عليها هذه المنطقة.

ق.و