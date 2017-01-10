قانون المالية 2017 سيعاد نشره في الجريدة الرسمية للمرة الثانية !

راسل وزيل المالية، حاجي بابا عمي، الأمانة العامة لوزارة الأولى لتصحيح الخطأ الجسيم الذي تم تسجيله في قانون المالية 2017، حيث أفاد بأن الخطأ المرتكب سيتم تصحيحه دون العودة إلى البرلمان ويعاد نشره في الجريدة الرسمية.

وكشفت مصادر مطلعة أمس، أن وزير المالية حاجي بابا عمي قد كشف أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه راسلت الأمين العام للوزارة الأول لتدارك الخطأ المسجل في قانون المالية 2017، والتي خصت الإيرادات العامة العادية للدولة برسم سنة 2017 بفارق قدر بقرابة 30 مليار دينار أو ما يعادل 270 مليون دولار.

وأوضح وزير المالية حسب ما أشارت اليه ذات المصادر ردا على استفسارات أعضاء باللجنة حول الخطأ المرتكب في قانون المالية 2017، بأن الأخطاء تحدث وأنه لا حاجة للعودة إلى البرلمان لتصحيح الخطأ، مضيفا أن التصحيح سيصدر في العدد القادم من الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن ألأخطاء تحدث.

وكانت قد اكتشفت أخطاء فادحة في قانون المالية 2017 والتي خصت الإيرادات العامة العادية للدولة برسم سنة 2017 بفارق قدر بقرابة 30 مليار دينار أو ما يعادل 270 مليون دولار.

عمر حمادي