“دينا” أول سيارة مركبة في مصنع إيران خودرو بالجزائر

شرعت المجموعة الإيرانية إيران خودرو في الجزائر تجسيد مشروعها لإقامة مصنع لإنتاج السيارات السياحية، حيث أقدمت على استقدام التجهيزات الخاصة بتركيب نموذج دينا، بعدما تم إرسال التجهيزات الخاصة بسلسة الإنتاج إلى الجزائر حيث يرتقب تركيبها شهر مارس المقبل ، قبل الانتقال إلى مرحلة تصدير السيارات من الجزائر الصيف المقبل.

وكشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية فاموفال خلال اللقاء الذي أجراه مع الرئيس المدير العام لمجموعة إيران خودرو الإيرانية هاشم ياكيهزار، بانه تم ارسال التجهيزات الخاصة بلسلسة الإنتاج إلى الجزائر، حيث من المرتقب ان يتم تركيبها في غضون 20 مارس المقبل ،للسماح بتركيب سيارات سياحية ثم الانتقال الى مرحلة تصدير السيارات من الجزائر في تم التأكيد على ضرورة احترام الرزنامة الخاصة بتجسيد المشروع ،حيث جوان 2017.