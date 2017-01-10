خلدون سيعرض على لجنة الانضباط

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجزائر”عن أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني لن يمرر تصريحات المكلف بالإعلام المستقيل من منصبه أمس الأول، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدرجت في الخانة الحمراء والتجاوز الخطير وكذا التطاول على مسؤول الحزب، مرجحا فرضية تحويله للجنة الانضباط.

وعبرت ذات المصادر عن استغرابها من تصريحات هذا الأخير التي تجاوزت كل الحدود باتهام الأمين العام بالكذب ومن أنه يسير الحزب من خلال علبة سوداء وكذا يستشير أبناءه عوض أعضاء الحزب المعنيين بذلك ومساعديه والمطالبة بإنقاذ الحزب وتنحية الأمين العام الحالي وهو من كان بالأمس القريب يدافع عن شرعية الحزب عند تنصيب ولد عباس على رأس الأمانة العامة وتصريحاته حينها كانت خير دليل على ذلك .

وأضافت المصادر ذاتها أن ولد عباس سيشرع في عملية تغيير كبيرة في تشكيلة المكتب السياسي وذلك بناء على تقارير تقييمية وصلت الأمين العام جمال ولد عباس لأداء هذه الأخيرة وأن حملة التغييرات لن تتوقف عند المكلف بالإعلام حسين خلدون وإنما ستطال بعض وجوه المكتب السياسي والتي على رأسها عضو المكتب السياسي المكلف بالطلبة عبد اللطيف بوضياف وذلك بعد استلام ولد عباس لتقارير أمنية تشير إلى ضلوع الأخير في تأجيج حركات احتجاجية بعدة جامعات على المستوى الوطني باستخدام المنظمة الطلابية التي يرأسها .

وأشارت ذات المصادر إلى أن خطوة الأمين العام لتغيير تشكيلة المكتب السياسي وهو من قال بالأمس القريب أن الأمر غير مطروح في أجندة الحزب ومتمسك بكافة قرارات والتوصيات المتمخضة عن المؤتمر العاشر للحزب لم ترق لبعض القيادات التي تنوي الإعلان عن استقالتها كخطوة إستباقية بعد قرار ولد عباس بإنهاء مهام البعض منهم من المكتب السياسي وتغيير مهام البعض الآخر المكلفين بمناصب حساسة على غرار ديوان الأمانة العامة و كذا التنظيم .

زينب بن عزوز