حاجي بابا عمي يأمر بإعادة نشر قانون المالية 2017 في الجريدة الرسمية

راسل وزيل المالية حاجي بابا عمي الأمانة العامة لوزارة الأولى لتصحيح الخطأ الجسيم الذي تم تسجيله في قانون المالية 2017، حيث افاد بان الخطأ المرتكب سيتم تصحيحه دون العودة إلى البرلمان ويعاد نشره في الجريدة الرسمية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ ” الجزائر “أمس، أن وزير المالية حاجي بابا عمي قد كشف أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه راسلت الأمين العام للوزارة الأول لتدارك الخطأ المسجل في قانون المالية 2017، والتي خصت الإيرادات العامة العادية للدولة برسم سنة 2017 بفارق قدر بقرابة 30 مليار دينار أو ما يعادل 270 مليون دولار.