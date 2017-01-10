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المدير العام لمؤسسة المرافق العامة EVSM:”نعمل جاهدين لتحسين النمط المعيشي للمواطن”

خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الأولى:
المدير العام لمؤسسة المرافق العامة EVSM:”نعمل جاهدين لتحسين النمط المعيشي للمواطن”

eldjazair 10 يناير 2017 المحلي تعليق واحد 122 زيارة

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أوضح المدير العام لمؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى محمد شريفي أن مؤسسة EVSM لها عدة مشاريع لتغيير أوجه المدن من خلال المساحات الخضراء وتعبيد الطرقات وتزيينها، حيث تعد هذه المؤسسة تابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل، أين تأسست سنة 1982 وانطلقت فعليا عام ، 1986دورها تحسين المدن و فك العزلة وهي متواجدة في أكثر من ولاية ولا سيما في الجنوب الجزائري.
وأضاف محمد شريفي خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن المؤسسة تقوم بدراسة المشاريع ولها نظرة استشرافية واستباقية للمخطط حيث تقوم بتنفيذها، مؤكدا إلى احترام المعايير البيئية، حيث أكد ضيف الأولى أن مؤسسة EVSM أصبحت لديها خبرة كافية وذات جودة، أين دخلت كذلك في أكثر من 15 مطار في مختلف الولايات وهي تنافس الشركات العالمية الكبرى، على غرار تدخلها لإصلاح الوضع عند وقوع حفرة بن عكنون شهر نوفمبر الماضي، حيث قال ذات المتحدث بأن مؤسسته راغبة في أن تشركها الولاية في المشاريع والمخطط الاستراتيجي لتحسين واجهة العاصمة الذي وضع سنة 2008 وأوكلت مهامه للمكتب البرتغالي، على غرار تهيئة واد الحراش والجهة الشرقية للعاصمة، فيما أشار شريفي بأن أكثر ما أسند لمؤسسته هو تحسين الواجهة من خلال المساحات الخضراء، تعبيد الطرقات، حيث أعطى كمثال لتحسين النمط المعيشي للمواطن تجسيد حديقة بساحة أول ماي وسط العاصمة حيث تقدمت الأعمال بها بنسبة 99 بالمائة ، مشيرا إلى أن مؤسسة EVSM بطاقاتها تعمل أكثر حاليا في العاصمة بما نسبته 50 بالمائة، وفي الجنوب تمت تهيئة عدة طرقات وفك العزلة بالنسبة لمواطني المنطقة، في حين أشار ذات المسؤول إلى أن رقابة ووقوف السلطات المعنية على سير المشاريع يبقي مهما.
إلى ذلك، أفاد مدير مؤسسة EVSM أن الأخيرة على استعداد لدراسة مشروع تهيئة دنيا لاسيما بعد أن أخذت الولاية على عاتقها الإشراف عليه، كما خلص الذات المتحدث بالقول أن الشغل الشاغل للمؤسسة هو تحسين النمط المعيشي للمواطن.
فيفي.ع

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تعليق واحد

  1. bouharkat
    7 فبراير 2017 في 18 h 03 min

    السلام عليكم انا مقاول مبتدا من ولاية سعيدة لدي شهادة تاهيل وعدة نشاطات من اهمها تهيئة المساحات الخضراء والاشغال العمومية ابحث عن مشروع في هدا المجال

    رد

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