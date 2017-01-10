السكنات الاجتماعية “الفردية” استجابة من الدولة لتطلعات سكان الجنوب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عمل الحكومة على التكفل بكل حاجيات المواطنين بمنطقة الجنوب بما في ذلك ملف السكن تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وأكد تبون على هامش زيارة قام بها إلى ورشة انجاز 270 وحدة سكنية من نوع السكن العمومي الإيجاري تابعة لبرنامج إجمالي لانجاز 390 وحدة سكنية من نفس النوع تستفيد منها عاصمة هذه الولاية المنتدبة أن”برامج السكنات الاجتماعية المخصصة لفائدة ولايات جنوب الوطن لن تنجز ابتداء من هذه السنة في شكل عمارات ذات عدة طوابق ولكنها ستنجز في شكل سكنات فردية”.

وأضاف الوزير أن”تجسيد السكنات الاجتماعية في شكل سكنات فردية يهدف أساسا إلى تكفل الدولة بانشغالات وعادات وتقاليد سكان جنوب البلد الذين يفضلون سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق”.

وأشار الوزير إلى أن”وجود عرض كبير في مجال العقار بالمناطق الجنوبية وتوجه السكان الذين يفضلون السكنات الفردية هي السبب في هذا القرار الذي يحظى بالإجماع في جنوب الوطن”.

وفيما يخص عمليات البناء الذاتي، أوضح تبون الذي زار رفقة السلطات المعنية لولاية بشار والولاية المنتدبة لبني عباس تجزئة استفاد منها حوالي مئة مواطن من بني عباس أن”التشريع الساري ينص على منح التجزئات الموجهة للبناء بمساحة 250 متر مربع إلى طالبي السكنات في مناطق على غرار بشار و بني عباس في حين أن الدولة بإمكانها منح إلى غاية 400 متر مربع في مناطق أخرى بالجنوب للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البناء الذاتي”.

وقد استفادت الولاية المنتدبة لبني عباس الواقعة على بعد 240 كلم جنوب بشار في السنوات الخمس الأخيرة من برنامج 9.141 تجزئة موزعة عبر 47 منطقة و قصور تابعة ل10 بلديات من هذه المقاطعة الإدارية التي أنشئت خلال التقسيم الإداري الأخير لسنة 2015.

هدا وقد أعلنت وكالة عدل في وقت سابق إن 38 ولاية معنية بالحصة الإضافية لصيغة البيع بالإيجار و التي تشمل 120 ألف وحدة سكنية و هو ما يرفع عدد الكنات المسجلة ماليا في هدا البرنامج الدي انطلق في 2013 الى 470الف وحدة.

استئناف عملية اختيار مواقع سكنات عدل 2 لبلوغ 129 ألف مكتتب

من جهة أخرى، استأنفت عملية اختيار مواقع سكنات عدل 2 بعد أن تمكن مساء اول أمس الاثنين عدد من مكتتبي عدل 2013 من دخول الموقع الالكتروني الخاص بوكالة عدل لاختيار المواقع ،علما أن هذه العملية تتم بصفة تدريجية والاشخاص غير المبرمجين لن يتمكنوا من ذلك وعليهم انتظار الايام القادمة .

وكان المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن أحمد مداني قد صرح في وقت سابق لموقع الاذاعة الجزائرية أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستتواصل إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد بـ129 ألف سكن.

وأضاف المتحدث ذاته أن الموقع الالكتروني سيظل مفتوحا إلى غاية الانتهاء من العملية على أن يكون ذلك على دفعات.

وبالنسبة للعاصمة، أشار مداني إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع وتأكيد اختيارهم.

هذا وتتم عملية الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط www.aadl.com.dz، ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم ادخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن .

وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي “عدل 2″، تنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى وكالة عدل ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم .

نسرين.م