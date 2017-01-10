إطلاق توأمة شراكة بين الجزائر وإسبانيا لعصرنة نظام المالية

أطلق المعهد الوطني لتسيير المالية الجزائري ومعهد المراقبة بمملكة إسبانيا توأمة شراكة، في مجال عصرنة نظام المالية، في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي، ودعم الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مجال عصرنة نظام المالية، وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس خلال وقوفه على إطلاق شراكة التوأمة بين الجزائر واسبانيا في مجال عصرنة نظام المالية، أنها ستساهم في تعزيز قدرات المفتشية العامة للمالية في التقييم والمراقبة،لا سيما ما تعلق بانجاز المشاريع الكبرى، كما أنها ستجسد التقارب وروابط الصداقة المتينة بين الجزائر والاتحاد الأوربي في إطار حسن الجوار والثقة المتبادلة، معتبرا إياه مشروعا ضروريا لتحسين أداء المفتشية العامة للمالية ،في إطار رؤية واضحة لمراقبة الإدارة والتسيير.

حيث أوضح بأن تنفيذ شراكة التوأمة بين البلدين سيسمح بتقوية فعالية أداء المفتشية العامة للمالية وتطوير مستوى الخدمة والتجربة من خلال الكشف عن الصعوبات التي تعترض قطاع المالية والمساهمة في إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية،من حيث مراقبة الهيئات العامة من بينها المؤسسات العمومية والبنوك وشركات التامين، في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر.

من جهته أبدى الاتحاد الاروبي من خلال اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المعهد الوطني لتسيير المالية الجزائري ومعهد المراقبة بمملكة اسبانيا، رغبته الكبيرة في العمل المشترك بين الجزائر ودول الاتحاد في مجال مساعد تقني، حيث خصص للتوأمة مبلغا ماليا فاق أل 1.400 ألف أورو لإنجاح هذه الاتفاقية التي تجمع الجزائر بمملكة اسبانيا والتي حددت مدتها بـ 24 شهرا.

وفاء مرشدي