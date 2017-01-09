وزارة السكن: 38 ولاية معنية بالحصة الإضافية المقدرة بـ 120 ألف وحدة

تشمل الحصة الإضافية المقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالإيجار “عدل” 38 ولاية، حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بكل من ولاية شلف بـ 4 الاف وحدة إضافية، ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية، ولاية ام البواقي 700 وحدة إضافية، زيادة الى ولاية باتنة بـ 6 الاف وحدة إضافيةـ بسكرة بـ 1000 وحدة، بجاية 6000 وحدة، ولاية البويرة 5.000 وحدة إضافية.

كما شملت الحصة الإضافية كل من ولاية البليدة بـ 9 الاف وحدة إضافية، تبسة بـ 1600 وحدة اضافية، ولاية تلمسان 2.300 وحدة إضافية، ولاية تيارت بـ 3.500 وحدة إضافية، ولاية تيزي وزو8.000 وحدة إضافية، اضافة الى الجلفة 1.550 وحدة إضافية، ولاية جيجل 3.500 وحدة إضافية، ولاية سطيف 7.000 وحدة إضافية، ولاية سعيدة 702 وحدة إضافية، ولاية سكيكدة 6.000 وحدة إضافية، ولاية سيدي بلعباس3.000 وحدة إضافية، ولاية قالمة: 5.000 وحدة إضافية، عنابة: 5.600 وحدة إضافية، قسنطينة: 4.000 وحدة إضافية، المدية4.000 وحدة إضافية، مستغانم: 3.000 وحدة إضافية، المسيلة 1.200 وحدة إضافية، معسكر3.000 وحدة إضافية، ورقلة 850 وحدة إضافية، وهران 13 الف وحدة إضافية، برج بوعريرج 1.500 وحدة إضافية، بومرداس 1500 وحدة إضافية، ولاية الطارف 1.400 وحدة إضافية، تيسمسيلت 1.500 وحدة إضافية، ولاية سوق أهراس 2.000 وحدة إضافية، ولاية تيبازة 5.000 وحدة إضافية، ولاية عين الدفلى 450 وحدة إضافية، ولاية ميلة 2.000 وحدة إضافية، ولاية عين تيموشنت: 1.600 وحدة إضافية، غرداية 42 وحدة إضافية، غليزان 800 وحدة إضافية.

وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار”التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالايجار ووفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية”, حسب البيان.

وستسمح هذه الحصص السكنية الاضافية بتغطية طلبات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب, يضيف نفس المصدر.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية إضافية بصيغة البيع بالايجار “عدل” تقدر ب120 الف وحدة, وهو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذا البرنامج الذي انطلق في 2013 إلى 470 الف وحدة.

نسرين.م