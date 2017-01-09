وزارة السكن تكشف: 120 ألف وحدة سكنية إضافية بصيغة “عدل” لصالح 38 ولاية

تشمل الحصة الإضافية المقدرة ب120 ألف وحدة سكنية والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالايجار “عدل” 38 ولاية, حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

ويتعلق الأمر بكل من الولايات الآتية:

-ولاية شلف: 4.000 وحدة إضافية.

-ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية.

-ولاية ام البواقي: 700 وحدة إضافية.

-ولاية باتنة: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية بسكرة: 1.000 وحدة إضافية.

-ولاية بجاية: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية البويرة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية البليدة: 9.000 وحدة إضافية.

-ولاية تبسة: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية تلمسان: 2.300 وحدة إضافية.

-ولاية تيارت: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية تيزي وزو: 8.000 وحدة إضافية.

-ولاية الجلفة: 1.550 وحدة إضافية.

-ولاية جيجل: 3.500 وحدة إضافية.

-ولاية سطيف: 7.000 وحدة إضافية.

-ولاية سعيدة: 702 وحدة إضافية.

-ولاية سكيكدة: 6.000 وحدة إضافية.

-ولاية سيدي بلعباس: 3.000 وحدة إضافية.

-ولاية قالمة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية عنابة: 5.600 وحدة إضافية.

-ولاية قسنطينة: 4.000 وحدة إضافية.

-ولاية المدية: 4.000 وحدة إضافية.

-ولاية مستغانم: 3.000 وحدة إضافية.

-ولاية مسيلة: 1.200 وحدة إضافية.

-ولاية معسكر: 3.000 وحدة إضافية.

-ولاية ورقلة: 850 وحدة إضافية.

-ولاية وهران: 13.000 وحدة إضافية.

-ولاية برج بوعريرج: 1.500 وحدة إضافية.

-ولاية بومرداس: 1.500 وحدة إضافية.

-ولاية الطارف: 1.400 وحدة إضافية.

-ولاية تيسمسيلت: 1.500 وحدة إضافية.

-ولاية سوق أهراس: 2.000 وحدة إضافية.

-ولاية تيبازة: 5.000 وحدة إضافية.

-ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية.

-ولاية ميلة: 2.000 وحدة إضافية.

-ولاية عين تيموشنت: 1.600 وحدة إضافية.

-ولاية غرداية: 42 وحدة إضافية.

-ولاية غليزان: 800 وحدة إضافية.

وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة في إطار”التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات بالنظر لعدد المكتتبين في صيغة البيع بالايجار ووفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية”, حسب البيان.

وستسمح هذه الحصص السكنية الاضافية بتغطية طلبات مكتتبي 2001-2002 (عدل1) ومكتتبي 2013 (عدل2) والبالغ عددهم إجمالا 508.665 مكتتب, يضيف نفس المصدر.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن الخميس الماضي عن برمجة حصة سكنية إضافية بصيغة البيع بالايجار “عدل” تقدر ب120 الف وحدة, وهو ما يرفع عدد السكنات المسجلة ماليا في هذا البرنامج الذي انطلق في 2013 إلى 470 الف وحدة.